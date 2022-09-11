ايران تهدد الترويكا الاوروبية المطيعة لبايدن الضعيف

العالم - ايران

رغم وصف الوسيط الاوروبي للمطالب الايرانية بالمعقولة، الا ان الطرف الغربي وللتغطية على تعاطيه السلبي وعرقلته التوصل الى اتفاق لاحياء الاتفاق النووي، لم يقم سوى بتوجيه الاتهامات الى ايران.

واثارت الترويكا الاوروبية فرنسا وبريطانيا والمانيا الشكوك حول نية طهران بشأن نيتها العودة للاتفاق، معتبرة ان مطلبها اغلاق التحقيقات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية محبط.

موقف وصفته الخارجية الايرانية بالمضلل وغيرالبناء فالتقدم الذي شهدته مفاوضات الغاء الحظر في مراحل عديدة كان نتيجة مبادرات وافكار ايران، ونصحت الأوروبيين بتعويض عدم الوفاء بالتزاماتهم وحذرتهم من استخدام لغة التهديد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني:"من المؤسف أن الدول الأوروبية الثلاث اقتفت اثر الكيان الصهيوني الرامي إلى افشال المفاوضات بهذا البيان غير الموزون، ومن البديهي أنه في حال استمر هذا النهج، عليهم تحمل مسؤولية نتائجه".

اما مستشار الوفد الايراني في مفاوضات فيينا محمد مرندي فقد اتهم الترويكا بالانحياز، وأكد انه لا يمكن الوثوق باميركا واوروبا، مشيراً الى ان مشكلة عدم التوصل الى اتفاق تكمن في الرئيس الاميركي جو بايدن الضعيف، والا فان ايران مستعدة لتوقيع الاتفاق.

وقال مرندي:"لم تكن إيران الطرف الذي انتهك الصفقة وتركها. تنتهج الترويكا الاوروبية سياسة الطاعة لسياسات كل من يشغل البيت الأبيض. إيران تعلم أنه بدون نص محكم وإنهاء الاتهامات الباطلة التي تروجها الدول الغربية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن أي صفقة ستفشل".

روسيا من جهتها انتقدت بيان الترويكا، وقال مندوبها لدی المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف ان البيان لم يكن في محله الى حد بعيد.