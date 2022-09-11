آخر تطورات وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الأحد

العالم - الأزمة الأوكرانية

الدفاع الروسية تنشر لقطات لأداء مدافع "مستا- بي" خلال العملية العسكرية الخاصة

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأطقم مدافع هاوتزر "Msta-B" في المنطقة العسكرية الغربية للعملية الخاصة في أوكرانيا.

وأوضحت الإدارة أن القذائف الشديدة الانفجار تستخدم لتدمير تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية، الأمر الذي يسمح بإلحاق أكبر قدر من الضرر بالتحصينات، بما في ذلك تحصينات العدو الخرسانية المدفونة.

في اللقطات المنشورة، تدمر بطارية مدفعية هاوتزر معاقل وهياكل هندسية وقوة بشرية للقوات الأوكرانية.

تقوم أطقم من مدافع الهاوتزر Msta-B عيار 152ملم بإطلاق النار على مسافات تصل إلى 30 كيلومترا.

يمكن إطلاق قذائف الهاوتزر من مواقع إطلاق نار مغلقة ونيران مباشرة دون إعداد أولي لمواقع إطلاق النار.

وأكدت الإدارة العسكرية أن مدفعي المنطقة العسكرية الغربية يبقون العدو تحت ضغط مستمر.

قتلى وجرحى في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك اليوم الماضي

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن 6 مواطنين قتلوا نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت القيادة في بيانها اليوم، إلى أن القصف الأوكراني أسفر كذلك عن إصابة 11 مواطنا بجروح.

وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي، من الساعة 8:00 صباحا من يوم 10 سبتمبر إلى الساعة 8:00 صباحا من يوم 11 سبتمبر، لقي 6 مواطنين حتفهم وأصيب 11 مدنيا آخر، نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

إيقاف آخر وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه النووية

أكد مسؤول في إدارة زابوروجيه أنه توقف الليلة الماضية تشغيل وحدة الطاقة رقم 6 في محطة زابوروجيه النووية، وهي آخر وحدة للطاقة كانت لا تزال مشغلة في المحطة حتى الآن.

وقال فلاديمير روغوف، العضو في إدارة منطقة زابوروجيه وزعيم حركة "نحن مع روسيا" في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "خلال الأيام القليلة الماضية، كانت وحدة الطاقة المشغلة الوحيدة – هي رقم 6 - تعمل بأدنى حد من الطاقة. وتم إيقافها في الساعة 3:45 فجرا، ولا تقوم بتوليد الكهرباء حاليا".

من جانبه، أكد ألكسندر فولغا، رئيس إدارة مدينة إنيرغودار التي تقع بالقرب منها محطة زابوروجية النووية، إن المدينة يتم إمدادها بالطاقة بشكل معتاد، رغم إيقاف وحدة الطاقة رقم 6 في المحطة.

وحذرت سلطات المنطقة في وقت سابق من أن خيار وقف محطة زابوروجيه عن العمل بشكل كامل كان قيد البحث، وذلك على خلفية القصف المستمر للمحطة من قبل القوات الأوكرانية.

ودعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يوم الجمعة إلى الوقف الفوري للقصف في منطقة محطة زابوروجيه النووية، في ظل الوضع الحرج في إمدادات الطاقة بالمحطة.

توقعات بشتاء صعب جدا في أوكرانيا بسبب المشاكل في محطة زابوروجيه الكهروذرية

قال أليكسي دانيلوف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، إن بلاده ستمر بشتاء في غاية الصعوبة إذا توقف توريد الكهرباء إليها من محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وأضاف دانيلوف في مقابلة مع موقع LB.ua: "إذا توقفت محطة زابوروجيه الكهروذرية، لا سمح الله، عن توليد الكهرباء والطاقة لبلادنا بالكميات الكافية، فسنعاني من شتاء في غاية الصعوبة".

وشدد دانيلوف خلال ذلك، على أن المشاكل قد تظهر ليس فقط في محطة زابوروجيه الكهروذرية.

يوم أمس السبت، قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن سلطات كييف أوقفت من جانب واحد استجرار الطاقة الكهربائية من المحطة الكهروذرية إلى أراضي أوكرانيا.

وأضاف روغوف: "تم وقف استجرار الكهرباء من محطة زابوروجيه الكهروذرية إلى الأراضي التي يسيطر عليها نظام زيلينسكي. وقامت سلطات كييف بهذا العمل من جانب واحد. عمدا يرفضون استجرار الكهرباء، على الرغم من وجود إمكانية فنية لتزويد مناطق أوكرانيا بها".

وأشار روغوف، إلى أن ذلك يخلق مشاكل في تشغيل المحطة، وأكد أن سلطات كييف، تحاول بإيعاز من واشنطن إيقاف عمل المحطة بهذه الطريقة، على الرغم من أن هذا غير مربح بتاتا للاقتصاد الأوكراني.

وزيرة خارجية النمسا السابقة: أوروبا نفسها هي من أثارت أزمة الطاقة

اعتبرت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل أن أزمة صناعة الطاقة الكهربائية في أوروبا تسبب فيها السياسيون الأوروبيون أنفسهم، لافتة إلى أن تلك الأزمة بدأت قبل أكثر من سنة.

وفي إشارة إلى مدى خطورة أزمة الطاقة في أوروبا، قالت كنايسل في حوار مع وكالة "تاس": "لا داعي على الإطلاق للتفكير فقط في الشتاء القادم.. لقد كانت لدينا أزمة في صناعة الطاقة الكهربائية حتى قبل أن تبدأ أزمة الغاز. وهذه نتيجة لاتباع السياسات الليبرالية على مدى 15-18 سنة الماضية، ونحن نشهدها منذ أبريل 2021، أي منذ أكثر من عام. بشكل عام، هذه الحالة أثرناها نحن أنفسنا".

وأشارت كنايسل إلى أن سوق الكهرباء في أوروبا تعمل الآن "وفقا لبعض المبادئ غير المفهومة" وليست سوقا تقليدية تعتمد على العرض والطلب.

وقالت: "لقد تم توجيه هذه السوق نحو مصادر الطاقة المتجددة منذ حوالي 18 عاما. ما أدى إلى فقدانها للتوازن. لا أريد الخوض في التفاصيل الفنية، ولكن الحقيقة هي أن سوق الكهرباء، على الرغم من دور مصادر الطاقة المتجددة، لا تزال تعتمد بشكل كبير على سعر الغاز، حتى عندما يتم توليد معظم الكهرباء من المصادر المتجددة".

وأشارت كنايسل إلى أنه بعد أبريل 2021 ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 30-40%، والآن وصلت الزيادة إلى 400%، مما أدى إلى تدهور مستوى معيشة الأسر، وأضافت: "بالنسبة لقطاع الصناعة، فإن الوضع أسوأ. الآن هناك توجه في بريطانيا – طبعا هي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، ولكن الظاهرة قد تنتشر - حيث يقاطع الناس ببساطة فواتير الكهرباء الخاصة بهم".

وذكرت االوزيرة السابقة، أن جذور أزمة الكهرباء تعود، من بين أمور أخرى، إلى أن أوروبا استثمرت في السنوات الأخيرة القليل جدا في الغاز والنفط، وذهبت الاستثمارات إلى مجالات أخرى.

وأضافت: "العرض آخذ في الانخفاض، بينما يبقى الطلب على مستواه بل وبدأ في التزايد بعد انحسار الوباء. ويجب أن يكون من دواعي سرورنا أن الطلب في الصين لا يزال عند مستوى منخفض نسبيا، لأنهم ينفذون الكثير من عمليات الإغلاق (بسبب كوفيد-19)".

القصف الأوكراني يقتل 4 مدنيين ويحرق غابات محمية في مقاطعة نيكولاييف

قال مصدر في مديرية حالات الطوارئ في مقاطعة خيرسون، إن النيران اندلعت في ألف هكتار من الغابات بمحمية "كينبورن سبيت" في مقاطعة نيكولاييف المجاورة بسبب قصف القوات الأوكرانية.

وذكر المصدر، أنه قتل أربعة مدنيين على الأقل بسبب هذا القصف الذي يمنع حتى الآن إخماد الحرائق هناك.

ويشار إلى أن محمية "كينبورن سبيت"، هي حديقة غابات طبيعية في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من مقاطعة نيكولاييف. تجمع المحمية بين البحر والسهوب والغابات في مساحة بيئية واحدة، حيث يعيش أكثر من 250 نوعا من الطيور التي تقدم لقضاء فصل الشتاء، وهناك ينمو 450 نوعا من النباتات بعضها مدرجة في الكتب الحمراء لأوكرانيا وأوروبا.

وأضاف المصدر: "تعرض النظام البيئي للمحمية لضربة قوية مع بدء الأعمال القتالية، وذلك بسبب الحرائق الناجمة عن القصف المدفعي الأوكراني.

وتسبب ذلك حتى الآن باحتراق أكثر من 11 ألف هكتار من الغابات. وتسبب القصف الأوكراني ليس فقط بإتلاف آلاف الهكتارات من الغابات وإلى استحالة إطفاء الحرائق بسبب ارتفاع مخاطر انفجار الألغام، بل وأدى إلى مقتل المدنيين كذلك".

وأكد المصدر على أن الجيش الأوكراني، يستخدم خلال قصفه المدفعي القذائف الحارقة بهدف إشعال النيران في غابات المنطقة.