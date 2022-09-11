من هي نورة القحطاني التي هزت عرش السعودية؟

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الحكم الظالم الذي صدر الأسبوع الماضي وأثار تنديدًا دوليًا يضمّ تهمة ندر سماعها في القرن الحالي. فبحسب نسخة صكّ الحكم التي اطلعت عليها الوكالة الفرنسية، أدينت نورة بتهمة الطعن في ديانة وعدالة الملك وولي عهد المملكة وتشويه سمعتهما.

وغرد حساب "منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين " : "رسائل ترهيب من خلال إصدار أحكام بالسجن موجهة من ولي العهد الأمير محمد_بن_سلمان إلى جميع نشطاء الإنترنت السلميين الداعمين لحقوق الإنسان والمدافعين عن سجناء الرأي مثل نورة بنت سعيد القحطاني و غيرها من الناشطين".

فيما غرد "د. يحيى غنيم" : " أحكام السجن الجنونية هذه لاتصدر إلا من المحتل الإسرائيلى ضدالفلسطينيين: *سلمى الشهاب اربعة وثلاثين سنة *نورة القحطاني خمسة واربعين سنة *عبد الله الحويطي خمسين سنة *أسامة الحويطي اثنين وثلاثين سنة ، الفرق الوحيد أن المحتل الإسرائيلى يصدرها على فدائيين مقاومين أما ابن سعود فيصدرها على أصحاب رأى لمجرد تغريدة فى تويتر".

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