روسيا تعلن الإنسحاب من مناطق رئيسية في أوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، أنه من المنتظر سحب القوات الروسية من مدينة بالاكليا التي كان الأوكرانيون أعلنوا استعادتها الأسبوع الماضي.

واضاف ان الانسحاب من اجل تدعيم وتقوية المواقع في محور دونيتسك. لكنه اوضح ان القوات الروسية تمكنت خلال ثلاثة ايام من القضاء على أكثر من ألفي عسكري أوكراني وأجنبي.



اما الجيش الأوكراني فقد اكد انه حقق اختراقات متكررة للدفاعات الروسية آخرها استعادة مدينة إستراتيجية قرب الحدود الروسية، بالاضافة الى التقدم عشرات الكيلومترات جنوبا.



واوضح أنه نجح في استعادة مناطق يتجاوز مجموع مساحتها الثلاثة آلاف كيلومتر هذا الشهر. واتهمت قيادة الأركان الأوكرانية القوات الروسية بشن ثلاثة عشر ضربة صاروخية وثلاثة وعشرين غارة جوية على مناطق مختلفة من أوكرانيا خلال الساعات الاربعة والشعرين الماضية.



وأعلنت وحدة الاستطلاع في الجيش الأوكراني أنها وصلت إلى تخوم مدينة إزيوم جنوبي خاركيف، وأن معارك تجري في مدنية كوبيانسك بمقاطعة خاركيف.



الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت انه تم إعادة ربط محطة زابوروجيا النووية بخط كهرباء احتياطي. وذلك بالرغم من اعلان شركة إنرجو أتوم توقف العمليات بالكامل في المحطة الأوكرانية والتي تسيطر عليها القوات الروسية.



وتتولى هذه الشركة تشغيل محطة زاباروجيا والتي تعد أكبر محطة للطاقة النووية بالقارة الأوروبية، وأوضحت إنرجو أتوم أنها فصلت الوحدة السادسة بالمحطة عن شبكة الكهرباء.



لافتة الى ان وقف عمل الوحدة على البارد يشكل الوضع الأكثر أمانا للمفاعل الذي ظل يعمل وحيدا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لإنتاج الكهرباء الضرورية لتبريد الوقود النووي ولسلامة الموقع.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...