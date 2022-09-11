الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٥:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

روسيا تعلن الإنسحاب من مناطق رئيسية في أوكرانيا

الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

للمرة الاولى تعترف روسيا بخسارتها للاراضي في اوكرانيا، حيث اعلنت أن قواتها قامت بعملية إعادة تمركز وأنها بصدد الانسحاب من مناطق رئيسية بإقليم خاركيف.

العالم - خاص بالعالم

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، أنه من المنتظر سحب القوات الروسية من مدينة بالاكليا التي كان الأوكرانيون أعلنوا استعادتها الأسبوع الماضي.

واضاف ان الانسحاب من اجل تدعيم وتقوية المواقع في محور دونيتسك. لكنه اوضح ان القوات الروسية تمكنت خلال ثلاثة ايام من القضاء على أكثر من ألفي عسكري أوكراني وأجنبي.

اما الجيش الأوكراني فقد اكد انه حقق اختراقات متكررة للدفاعات الروسية آخرها استعادة مدينة إستراتيجية قرب الحدود الروسية، بالاضافة الى التقدم عشرات الكيلومترات جنوبا.

واوضح أنه نجح في استعادة مناطق يتجاوز مجموع مساحتها الثلاثة آلاف كيلومتر هذا الشهر. واتهمت قيادة الأركان الأوكرانية القوات الروسية بشن ثلاثة عشر ضربة صاروخية وثلاثة وعشرين غارة جوية على مناطق مختلفة من أوكرانيا خلال الساعات الاربعة والشعرين الماضية.

وأعلنت وحدة الاستطلاع في الجيش الأوكراني أنها وصلت إلى تخوم مدينة إزيوم جنوبي خاركيف، وأن معارك تجري في مدنية كوبيانسك بمقاطعة خاركيف.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت انه تم إعادة ربط محطة زابوروجيا النووية بخط كهرباء احتياطي. وذلك بالرغم من اعلان شركة إنرجو أتوم توقف العمليات بالكامل في المحطة الأوكرانية والتي تسيطر عليها القوات الروسية.

وتتولى هذه الشركة تشغيل محطة زاباروجيا والتي تعد أكبر محطة للطاقة النووية بالقارة الأوروبية، وأوضحت إنرجو أتوم أنها فصلت الوحدة السادسة بالمحطة عن شبكة الكهرباء.

لافتة الى ان وقف عمل الوحدة على البارد يشكل الوضع الأكثر أمانا للمفاعل الذي ظل يعمل وحيدا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لإنتاج الكهرباء الضرورية لتبريد الوقود النووي ولسلامة الموقع.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

روسيا تدمر تحصينات الجيش الأوكراني في منطقة خاركوف وخيرسون

الروس يدلون بأصواتهم في اليوم الأخير من الانتخابات الإقليمية

موسكو تعيد نشر قواتها من خاركيف إلى دونباس

حشد أمريكي لمواجهة روسيا عسكريا والصين اقتصاديا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 11-09-2022

شاهد بالفيديو.. اجتماع أوروبي مرتقب بعد تهديد روسيا بقطع ضخ الغاز نهائياً

جولة عبد السلام الدولية.. هدنة اليمن إلى أين؟

بالفيديو.. روسيا تعلن الإنسحاب من مناطق رئيسية في أوكرانيا

شاهد.. الفصائل الفلسطينية تتوحد لإنقاذ أسير في غيبوبة

الأمم المتحدة: باكستان تشهد مذبحة مناخية +فيديو