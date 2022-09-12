الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٧:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مندوب إيران الجديد في مكتب الامم المتحدة بجنيف يلتقي أمير عبداللهيان

مندوب إيران الجديد في مكتب الامم المتحدة بجنيف يلتقي أمير عبداللهيان
الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

عشية مغادرته البلاد لتولي مهامه الدبلوماسية، اجتمع سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في جنيف علي بحريني بوزير الخارجية حسين امير عبداللهيان .

العالم - ايران

و شغل علي بحريني سابقا منصب رئيس قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وسفير إيران في أديس أبابا، وسفير وممثل ايران الدائم لدى الاتحاد الافريقي .

سفير إيران الجديد في كولومبيا يلتقي وزير الخارجية

الى ذلك التقى سفير إيران لدى كولومبيا "أحمد رضا خيرمند" بوزير الخارجية حسين امير عبداللهيان عشية مغادرته البلاد لتولي مهامه الدبلوماسية.

وقدم وزير الخارجية في هذا الاجتماع التوجيهات اللازمة وشدد على ضرورة استخدام جميع القدرات المتاحة في العلاقات الثنائية وضرورة الاهتمام بالايرانيين المقيمين في كولومبيا.

وتولى أحمد رضا خيرمند سابقا منصب رئيس الدائرة الثانية لشؤون امريكا بوزارة الخارجية، والقائم بالأعمال ايران في الأرجنتين ومساعد المدير العام لشؤون أمريكا في وزارة الخارجية.

روابط ذات صلة

سفير إيران الجديد لدى الأمم المتحدة يقدم أوراق اعتماده لغوتيريش

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. قراءة لهشاشة الجبهة الداخلية لاحتلال الاسرائيلي

هل التوقيع على إحياء الاتفاق النووي قد تأجل؟ والإنسحاب الروسي والتقدم الاوكراني

مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي

وزير خارجية نيوزيلندا تؤكد على تنمية التعاون مع ايران

قائد مقر لجنة زيارة الأربعين لقناة العالم الاخبارية.. العميد شرفي: التعاون الايراني العراقي في خدمة الزوار حقق نتائج ثمينة+ فيديو

البيت الأبيض يطلب من الكونغرس حزمة مساعدات جديدة لكييف