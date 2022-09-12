مندوب إيران الجديد في مكتب الامم المتحدة بجنيف يلتقي أمير عبداللهيان

العالم - ايران

و شغل علي بحريني سابقا منصب رئيس قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وسفير إيران في أديس أبابا، وسفير وممثل ايران الدائم لدى الاتحاد الافريقي .

سفير إيران الجديد في كولومبيا يلتقي وزير الخارجية

الى ذلك التقى سفير إيران لدى كولومبيا "أحمد رضا خيرمند" بوزير الخارجية حسين امير عبداللهيان عشية مغادرته البلاد لتولي مهامه الدبلوماسية.

وقدم وزير الخارجية في هذا الاجتماع التوجيهات اللازمة وشدد على ضرورة استخدام جميع القدرات المتاحة في العلاقات الثنائية وضرورة الاهتمام بالايرانيين المقيمين في كولومبيا.

وتولى أحمد رضا خيرمند سابقا منصب رئيس الدائرة الثانية لشؤون امريكا بوزارة الخارجية، والقائم بالأعمال ايران في الأرجنتين ومساعد المدير العام لشؤون أمريكا في وزارة الخارجية.