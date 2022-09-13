أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

اطلاعات ..

القائد يحدد إطار خطة التنمية السابعة على أساس أولوية تنمية إقتصادية بمحور العدالة .

كيهان ..

رافائل غروسي يطرح إدعاءاته الفارغة ضد إيران بالنيابة عن أمريكا و"إسرائيل".

رويش ملت..

محافل نيابية .. بيان الترويكا الأوروبية الأخير ضد إيران, إملاءات فرضها الكيان الصهيوني .

ابتكار ..

قطارة الإتفاق النووي يوشك على الخروج من السكة بسبب مواقف أمريكا والترويكا الأوروبية .

مردم سالاري ..

روسيا ترد على تقدم القوات الأوكرانية في خاركيف بغارات جوية وضربات صاروخية مكثفة .

خراسان ..

الرئيس الأوكراني لا يبدي رغبة في إستئناف المفاوضات مع موسكو إثر تقدم القوات الأوكرانية .

سياست روز..

قائد القوات البرية للجيش .. المسيرة الإيرانية الجديدة آرش إثنين ستكون كابوسا للصهاينة .

عصر ايرانيان ..

النظام الخليفي بالبحرين يحظر على المواطنين السفر للعراق للمشاركة في الأربعينية الحسينية .

قدس ..

إنتعاش التيارات القومية المتطرفة في القارة الأوروبية بسبب أزمة الطاقة في بلدانها .

ايران ..

تجمع إحتجاجي غاضب مقابل مبنى إقامة المستشار الألماني ببرلين تنديدا بزيارة يائير لابيد .

ارمان امروز ..

رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق مسعود البرزاني يدعو لتشكيل حكومة جديدة .

جوان ..

نوري المالكي .. رفض القضاء حل البرلمان ينفي ضرورة إجراء إنتخابات مبكرة في العراق.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها (عدم إغلاق ملف الإدعاءات تهديد للإتفاق النووي )..

قصر نظر القوى الغربية وتصورها بأنها صاحبة الكلمة الاولى والاخيرة في الساحة الدولية يجعلها تتصرف بشكل خارج المنطق في اندفاع لفرض رؤيتها على الاخرين .

"إن إيران تعاملت بحزم على أساس القانون الدولي بمواجهة المواقف والتطلعات الأمريكية والأوروبية السلطوية بمفاوضات إحياء الإتفاق النووي "

وبلادنا ردت على المقترح الاوروبي بشكل وصفه رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي بأنه رد منطقي ومعقول, الا ان ماحدث بعدها تحت وطأة ضغوط صهيونية هو اصرار واشنطن وحليفاتها على عدم اغلاق ملف ادعاءات للوكالة الدولية للطاقة الذرية الامر الذي يحمل تهديدا لاي اتفاق قد يتم التوصل اليه. فبقاء مثل هذه الادعاءات سيكون اداة بامكان الغرب استخدامها متى ما شاء وكيفما شاء لتصعيد الضغوط والتهديدات ضد بلادنا. وهذا ما ترفضه ايران جملتا وتفصيلا .

وطن امروز ..

في الشأن العراقي كتبت صحيفة وطن امروز في مقالها ( جهود القوى السياسية لعقد جلسة برلمانية )..

تشهد الساحة العراقية تحركات سياسية واسعة لتعبيد الطريق امام استئناف البرلمان لمهامه استعدادا لتشكيل حكومة جديدة .

"إن مواقف القوى السياسية بشكل عام تتجه في مسار لايدفع نحو إجراء إنتخابات برلمانية مبكرة في العراق"

فاجتماع الاطار التنسيقي للاحزاب الشيعية في العراق اكد بان اجراء انتخابات مبكرة غير ممكن من دون عودة البرلمان لمهامه القانونية وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة, من جانبه اوضح رئيس تحالف دولة القانون نوري المالكي بان رفض القضاء طلب التيار الصدري الداعي لحل البرلمان يعني انتفاء الحاجة لاجراء انتخابات مبكرة في العراق .

وبلطبع قد يكون من السابق لاوانه البت بشان مستقبل الاحداث في العراق إلا ان عودة الاوضاع للمسار السياسي واجواء التهدئة في الشارع مؤشر ايحابي بحد ذاته لاحتمال قرب خروج العراق من الازمة..

سياست روز ..

في مقالها ( تعهد على طريقة بايدن ) كتبت صحيفة سياست روز ..

تعهد الرئيس الامريكي جو بايدن في خطابه بمناسبة ذكرى احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 بامريكا بمواصلة ما وصفه بالحرب على الارهاب.

"إن أمريكا إستغلت يافطة الحرب على الإرهاب لتمرير مخططاتها ولتبرير تدخلها العسكري في أفغانستان والعراق وسوريا أيضا "

ان تدخلات امريكا بذريعة الحرب على الارهاب اوجدت ارضية خصبة لظهور وتنامي تنظيمات ارهابية جديدة وخاصة داعش وغيرها في المنطقة. ان تبجحات امريكا بشان الحرب على الارهاب باتت تثير سخرية حتى اصدقاؤها وحلفاءها حيث يشهد العالم اتساع الفوض والخلافات في المجتمع الامريكي نفسه مع تزايد الجرائم وفشل بايدن وقبله ترامب في ضمان الامن الداخلي بامريكا نفسها.

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها(الإتفاق النووي في حالة إغماء)..

مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي تحولت الى سباق ماراثون طويل الامد من دون نتيجة نهائية حتى الان, اشهر عديدة من عمليات شد الحبل بين ايران والقوى الدولية في ظل وجود خلافات كبيرة وصغيرة قابلة للحل العاجل واخرى مستعصية وهكذا..

"إن المفاوضات إقتربت من خط النهاية مؤخرا لكن تصعيد اللوبي الصهيوني والكيان الصهيوني لضغوطهما على إدارة بايدن عرقل ذلك"

ادارة بايد المنهمكة بقضايا الحرب باوكرانيا وتفاقم الاجواء مع الصين والقلقة من انتخابات الكونغرس النصفية لم تجد الارادة السياسية اللازمة والكافية لاتخاذ قرار حاسم للعودة للاتفاق النووي خوفا من ان تتحول اية خطوة كهذه لورقة انتخابية رابحة بيد الجمهوريين ضدها, وبالطبع هذا ما يريده الكيان الصهيوني الذي يراهن على ما بعد انتخابات الكونغرس النصفي بنوفمبر انتظارا لفوز الجمهوريين بالاغلبية وبالتالي نسف مفاوضات احياء الاتفاق النووي من الاساس.

ارمان امروز ..

في تعليقها ( التحديات التي تواجه رئيسة الوزراء البريطانية ) كتبت صحيفة ارمان امروز ..

تختلف التكهنات والتفسيرات التي ترتبط بوجهات نظر والمواقف المحتملة لرئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس ,لكن هناك اجماع بين المراقبين بانها مقبلة على تحديات كبيرة .

"إن مشاريع وبرامج تراس قد تواجه معارضة من قبل نواب محافظين سبق أن صوتوا لصالح منافسها ريشي سوناك على المنصب"

وتراس ستواجه بالتاكيد التبعات الاقتصادية والمالية السلبية على الاقتصاد البريطاني الناجمة عن تعهدات بوريس جونسون الواسعة بدعم اوكرانيا, وبالطبع هناك ازمة العلاقات الحادة مع روسيا خاصة بعد ابداء استعدادها لوضع اصبعها على الزر النووي مقابل روسيا.

الى جانب ذلك هناك قضايا وتداعيات البريكسيت والمشاكل العالقة مع الاتحاد الاوروبي ومع فرنسا بشكل خاص حول الصيد البحري وهي التي رفضت وصف ماكرون بالصديق لبريطانيا. واخيرا هناك الازمة الاقتصادية الحادة ببريطانيا والاستياء العام من فواتير الكهرباء والوقود وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل قياسي .