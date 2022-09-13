الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٣:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: الفعاليات البحرية تأكيد على حق شعبنا العيش بحرية

حماس: الفعاليات البحرية تأكيد على حق شعبنا العيش بحرية
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم مساء اليوم الثلاثاء، إن الفعالية الشعبية البحرية في ميناء غزة، تهدف إلى إيصال رسالة للعالم بأن من حق شعبنا العيش بحرية وكرامة.  

العالم- فلسطين

وأضاف قاسم في تصريحات صحفية، "سنبذل كل الجهود من أجل كسر الحصار عن غزة بكل الأدوات، ونضالنا المشروع سيستمر".

وتابع قاسم، "لن نسمح للاحتلال بسرقة ثرواتنا، ومن حق شعبنا أن يستفيد منها لأنها ملك له".

وأكد قاسم على أن "فعالية اليوم تهدف إلى إيصال رسالة للعالم بأن من حق شعبنا العيش بحرية وكرامة، وأن الحصار لا يجب أن يستمر أكثر من ذلك."

وأردف، "من حق شعبنا أن يكون له منفذ بحري إلى العالم ليمارس حقه الطبيعي والإنساني في التنقل من وإلى قطاع غزة".

وشدد قاسم على أن "الاحتلال لن يستطيع ابتزاز شعبنا أو مقاومتنا عبر هذا الحصار الظالم".


روابط ذات صلة

بحرية الاحتلال تعتقل 4 صيادين في بحر غزة

بحرية الاحتلال تصادر 4 قوارب وتغرق وتحرق قاربين قبالة القطاع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس: استخدام الاحتلال طائرات مسيّرة مسلّحة تصعيد إجرامي

وفد أمني عراقي يزور إيران لتنظيم دخول الزوار المشاركين في زيارة الاربعين

جيش الاحتلال يعلن البدء بمناورة في غلاف غزة غدا الاربعاء

بالفيديو.. هنية يواصل لقاءاته السياسية في موسكو

توقيع 17 وثيقة للتعاون مع أوزبكستان على هامش قمة سمرقند

بالفيديو.. تحركات دولية لتمديد الهدنة مجددا وصنعاء لا تمانع ولكن وفق شروطها