حماس: الفعاليات البحرية تأكيد على حق شعبنا العيش بحرية

العالم- فلسطين

وأضاف قاسم في تصريحات صحفية، "سنبذل كل الجهود من أجل كسر الحصار عن غزة بكل الأدوات، ونضالنا المشروع سيستمر".

وتابع قاسم، "لن نسمح للاحتلال بسرقة ثرواتنا، ومن حق شعبنا أن يستفيد منها لأنها ملك له".

وأكد قاسم على أن "فعالية اليوم تهدف إلى إيصال رسالة للعالم بأن من حق شعبنا العيش بحرية وكرامة، وأن الحصار لا يجب أن يستمر أكثر من ذلك."

وأردف، "من حق شعبنا أن يكون له منفذ بحري إلى العالم ليمارس حقه الطبيعي والإنساني في التنقل من وإلى قطاع غزة".

وشدد قاسم على أن "الاحتلال لن يستطيع ابتزاز شعبنا أو مقاومتنا عبر هذا الحصار الظالم".





