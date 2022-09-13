نادي الأسير: الأسير محمود تعامرة يواجه أوضاعا صحية صعبة

العالم- فلسطين

وبيّن نادي الأسير أنّ الأسير تعامرة المعتقل منذ عام 2020، والذي يقضي حُكمًا بالسّجن لمدة 32 شهرًا، بدأ وضعه الصحيّ في تراجع واضح منذ شهر نيسان الماضي، وفي حينه كان يقبع في سجن "ريمون"، فلم يعد يقوى على الحركة بسهولة، وأصبح يعتمد على رفاقه الأسرى لمساعدته حتى في الخروج إلى "الفورة" – ساحة السّجن، رافق ذلك آلامًا شديدة؛ ورغم المطالبات المتكررة لنقله إلى المستشفى، إلا أن إدارة السّجون الاحتلال ماطلت، وفي حينه زودته فقط ببعض المسكنات.

وبعد مطالبات عديدة جرت من الأسرى، جرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" مؤخرًا، لإجراء بعض الفحوص الطبيّة إلا أنّه وحتّى اللحظة لم تُزوده إدارة السّجون بنتائجها، من أجل معرفة أسباب وضعه الصحيّ، وتشخيص حالته الصحيّة، والآن يعتمد على عكازات للسير، وكذلك على مساعدة رفاقه الأسرى.

يذكر أن محمود تعامرة اعتقل سابقًا عدة مرات منذ أن كان في عمر الـ18 عامًا، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من خمس سنوات.

وأن سلطات الاحتلال وإدارة سجونها تستخدم الإهمال الطبي كأداة قتل للأسرى جسديًا ونفسيًا، وذلك بترك الأمراض تتفشى داخل أجسادهم، ومع مرور الوقت يزداد صعوبة شفاؤها.

وتكون المشاكل الصحية للأسرى في البداية بسيطة ويمكن علاجها لو توفّرت الرعاية الصحية الكاملة في وقتها المناسب، لكن إدارة السجون تتعمّد تجاهلها لفترات طويلة قد تصل لسنوات والتي تتحوّل لأمراض خطيرة ومزمنة مع مرور الوقت.

ويعيش المئات من الأسرى الذين يعيشون حياة معقّدة جرّاء الأمراض المختلفة التي يعانون منها كالسرطان والقلب والفشل الكلوي والضغط والسكري...الخ وهناك أيضًا حالات عديدة لأسرى لديهم أمراض نفسيّة وعصبيّة.