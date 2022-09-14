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بالفيديو.. مودعون بينهم امرأة يحتجزون رهائن في بنك للمطالبة بودائعهم في بيروت

الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

أقدمت مواطنة لبنانية مسلحة تدعى سالي حافظ، اليوم الاربعاء على اقتحام احد المصارف في محلة السوديكو في العاصمة بيروت ، وهددت بإحراق نفسها، مطالبة باسترداد وديعة شقيقتها المصابة بالسرطان لاستكمال علاجها.

العالم - لبنان

أفاد موقع (روسيا اليوم) في لبنان بأن عددا من المودعين اقتحموا أحد فروع "بلوم بنك" في بيروت، وسط أنباء عن احتجاز عدد من الرهائن داخل المصرف.

وفي مقاطع فيديو جرى تداولها عن الاقتحام، ظهرت امرأة تحمل مسدسا تطالب بأموالها "المحتجزة" في البنك.

وأضاف الموقع بأن محتجزة الرهائن في فرع "بلوم بنك"، حصلت على جزء من وديعتها المالية وغادرت المصرف، في حين اعتقلتها القوى الأمنية بعد ذلك.

وتعد هذه ثاني عملية من هذا النوع يشهدها لبنان، وسط أزمة اقتصادية خانقة، خسر فيها معظم الموديعين قيمة أموالهم المودعة بالدولار الأمريكي في المصارف إثر انهيار العملة اللبنانية.

بلوم بنک

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