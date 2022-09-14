تقديم لائحة عضوية إيران في منظمة شنغهاي إلى البرلمان

العالم – إيران

وكتب بهادري جهرمي في تغريدة له على تويتر الیوم الأربعاء: تم تقديم لائحة انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى منظمة شنغهاي للتعاون، إلى مجلس الشوری الإسلامي لإکمال مراحلها القانونية بعد أن صادقت علیها الحکومة.

وأضاف: تتم متابعة عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون كأكبر سوق إقليمي في العالم بجدیة مع التنمیة المتوازنة للسياسة الخارجية في الحكومة الثالثة عشرة من أجل تأمين المصالح الوطنية.

یذکر أن الرئيس الإيرني إبراهيم رئيسي توجه الیوم الأربعاء 14 أيلول/ سبتمبر، إلى أوزبكستان على رأس وفد سياسي واقتصادي كبير للمشاركة في قمة شنغهاي للتعاون.

وسيجتمع رئيسي خلال زيارته مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيايف ومن المقرر أن يتمخض اللقاء بين مسؤولي البلدين عن توقيع عدد من وثائق التعاون.

كما سيلتقي رئيس الجمهورية رؤساء الدول المشاركة في القمة يومي الخميس والجمعة (15 و 16 سبتمبر).

وقال المدير العام لمنظمة شنغهاي للتعاون "جانغ مينغ" إن قادة الدول الأعضاء سيوقعون خلال اجتماع القمة في مدينة سمرقند الأوزبكية، على المذكرات المتعلقة بالتزام الجانب الإيراني من أجل الانضمام إلى المنظمة رسميا.

وأكد مينغ أنه "يتعين على إيران أن تشرع أيضاً، في تنفيذ التعهدات الموكلة إليها، لكي تحصل على كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون".

ولفت هذا المسؤول الدولي، أن قرار ضم إيران إلى هذه المنظمة، كان قد اتخذ خلال اجتماع القمة للعام 2021 بمدينة دوشنبه الطاجيكية، ومن ثم دخلت الإجراءات اللازمة حيّز التنفيذ لهذا الغرض.