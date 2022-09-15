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اوليانوف: دبلوماسية "مكبر الصوت" لا تعمل تجاه ايران

اوليانوف: دبلوماسية
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

انتقد الدبلوماسي الروسي البارز ميخائيل اوليانوف، في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، المواقف غير البناءة للغرب تجاه برنامج إيران النووي السلمي ، معتبرا أن دبلوماسية "مكبر الصوت" لا تعمل تجاه إيران.

العالم - ايران

وقال سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها ، ميخائيل أوليانوف ، متحدثا في الاجتماع بشأن اتفاقية الضمانات مع جمهورية إيران الإسلامية يوم الأربعاء ، إن "دبلوماسية مكبر الصوت" لا تعمل دائمًا وغالبًا ما يكون لها تأثير عكسي.

وأشار إلى أن هذه السياسة تنطوي على مخاطر تصعيد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني ، مضيفًا أن موسكو تشك في التزام الأطراف التي تتبع دبلوماسية مكبر الصوت للتوصل إلى اتفاق فيينا.

مكبر الصوت هو جهاز كبير على شكل قمع يستخدمه صانعو الأفلام ، خاصة في العصر الصامت ، للصراخ فيه حتى يكتسب صوتهم الاتجاه والشدة ليتمكن الجميع من سماعه وباستخدام هذه العبارة سخر أوليانوف من الغربيين الذين يحاولون الضغط على إيران باستخدام هذه السياسة.

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