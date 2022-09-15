موفدة العالم: كل الطرق في كربلاء المقدسة مزدحمة ومكتظة بالزوار

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلانا الى تدفق الزوار من محور بغداد وبابل ومحور النجف حيث مازال يشهد توافدا لاعداد كبيرة من مختلف الجنسيات الاجنبية الى كربلاء المقدسة للمشاركة في اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وقالت مراسلتنا ان محافظة النجف الاشرف سمحت للسيارات الايرانية بالدخول لنقل الزوار من العراق وان وزير الداخلية العراقي اكد انسيابية حركة الزوار ونوهت الى ان جموع غفيرة تتواجد عند مرقد الإمام الحسين عليه السلام مشيرة الى أن العراقيين فتحوا قلوبهم قبل بيوتهم لزوار الإمام الحسين عليه السلام".

ومع استمرار توافد الزائرين الى محافظة كربلاء لاحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام، ووسط اجراءات امنية وخدمية لتسهيل وصول الزائرين الى كربلاء, يواصل الزائرون على مدار سبعة ايام سيرهم الى محافظة كربلاء المقدسة لاحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام، هنا وبهذا الطريق الذي يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية، تنتشر المواكب الحسينية والمفارز الطبية التي تقدم النصائح والارشادات للزائرين.

وبلغت اعداد الزائرين وبحسب الاحصائيات النسبة الاعلى هذا العام حيث من المتوقع ان تسجل محافظة كربلاء المقدسة دخول عشرين مليون زائر من مختلف المحافظات والبلدان، وهؤلاء الزائرون اشادوا بالجهود الخدمية والامنية والطبية التي يقدمها المواطن والحكومات المحلية للمحافظات التي يمر عبرها الزوار.

وتبلغ كثافة الحضور من الزوار بحيث تصعب الحركة نحو المرقدين الشريفين بسبب الزحام الشديد الممتد على بعد عدة كيلومترات في محيط المرقدين,بينما تزدحم حركة السيارات وبشكل كبير خارج محيط المرقدين الشريفين لتصل الازدحامات الى قضاء طويريج نحو محافظة بابل.

ومع بدء العد التنازلي لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس(عليهما السلام)، باتت مدينة كربلاء المقدسة كبحر تتلاطم فوق سطحه أمواج من البشر، فها هم يتوافدون على ضريحهما سيولاً بشرية تنوعت بين زائر وموكب لا تعرف التوقف، في لوحة تعجز الكلمات عن وصفها.

فالطرق المؤدية للمدينة ما زالت مكتظة بالزائرين وقد غصت بهم كربلاء المقدسة، ليرسموا أروع صور الولاء للإمام الحسين(عليه السلام) في ذكرى أربعينيته الخالدة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...