الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الأعرجي: وضع العراق السياسي الداخلي في طريقه للانفراج

الأعرجي: وضع العراق السياسي الداخلي في طريقه للانفراج
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الخميس، أن العمل الأمني لا يتأثر بالوضع السياسي الداخلي وأن الأخير في طريقه للانفراج.

العالم - العراق

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم الخميس، قائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق جيوفاني اينوتشي وجرى خلال اللقاء، استعراض عمل بعثة حلف الناتو في العراق، وبحث استمرار التعاون في مجال الاستشارة والتدريب، فضلا عن مناقشة إمكانية تدريب الشرطة الاتحادية من قبل الشرطة الإيطالية الكاربنيري، وكذلك التعاون في المجال الاستخباري والأمني".

وأكد الأعرجي وفقاً للبيان أن "العراق حريص على علاقته مع الناتو، ويسعى لأن تصل العلاقة إلى مرحلة الشراكة في مجال التدريب الأمني والاستخباري مع الأجهزة الاستخبارية"، مشيرا إلى أن "العمل الأمني لا يتأثر بالوضع السياسي، وأن الوضع السياسي الداخلي في طريقه للانفراج".

وأشار في الوقت نفسه إلى أنه "يتوجب علينا أن نؤسس لحوار الحضارات بدل صراع الحضارات".
من جانبه أكد قائد بعثة الناتو، أن "الحلف سيقدم الدعم للعراق بما يحتاجه في مجال الأمن السيبراني".

تصنيف :

روابط ذات صلة

الاعرجي يوجه بتشكل لجان فرعية للتحقيق بأحداث الخضراء

الكاظمي يدعو إلى جلسة حوار ثانية الاثنين المقبل

الانسداد السياسي؛ العراق أبرز مصداق

شاهد.. من يلعب على وتر التوتر في العراق؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

 المشهد اليمني.. الجنوب اليمني.. صراع كسر العظام بين مرتزقة العدوان

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 15-09-2022

الطيران الحربي الصهيوني يخرق أجواء لبنان فوق 'مزارع شبعا'

التقارب 'السوري – التركي' على طاولة 'بوتين – أردوغان' بقمة 'شنغهاي'

ظهور نجل قيادي يمني مدعوم اماراتيا بمعسكر للقاعدة

"نكبة التطبيع الكبرى" .. يبدؤها قائد الجيش المغربي ويستكملها بن زايد!