الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٤:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

هنية: حماس تبذل جهودا لعودة علاقاتها مع السعودية

هنية: حماس تبذل جهودا لعودة علاقاتها مع السعودية
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، عن وجود جهود تبذلها الحركة لكي تستعيد علاقاتها مع المملكة العربية السعودية المقطوعة منذ سنوات.

العالم-فلسطين

وقال هنية في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، الخميس، إن الحركة تبذل جهوداً لاستعادة العلاقات مع السعودية ومع الأردن أيضاً، لافتاً النظر إلى أن هناك جهات تعيق المصالحة.

وأشار إلى أن حركة حماس تحافظ على مسافة واحدة مع جميع الأطراف العربية والدولية، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي من هذه الدول.

وكان هنية قد زار الأسبوع الماضي العاصمة الروسية موسكو، برفقة وفد من قيادة الحركة، وأجرى لقاءات مع المسؤولين الروس، وعلى رأسهم وزير الخارجية سيرغي لافروف.

ووفق تقارير فلسطينية، وصلت العلاقات بين السعودية و"حماس" لأسوأ مراحلها، على خلفية اعتقال الرياض للقيادي في الحركة وممثلها السابق بالمملكة محمد الخضري، ونجله، ضمن حملة طالت عشرات الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية، وإصدار أحكام حبس بحقّهم.

وفي أغسطس 2021، قضت المحكمة الجزائية السعودية بالحبس 15 عاماً على الخضري، بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنياً وفلسطينياً، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاماً.

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء المعتقلين لم تصدر الرياض أي تعقيب بشأنها، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".

وكانت السعودية تقيم علاقات جيدة مع حركة "حماس"، لكنها دخلت في مرحلة فتور ثم قطيعة خلال السنوات الأخيرة.

روابط ذات صلة

هنية: هناك جهات غربية حاولت ثني حماس عن القدوم لموسكو

بالفيديو.. هنية يواصل لقاءاته السياسية في موسكو

لافروف يستقبل وفد حركة "حماس" برئاسة إسماعيل هنية

زيارة وفد حماس لموسكو.. دلالات التوقيت والتأثير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. إيران توقع على مذكرة تعهدات العضوية الدائمة بمنظمة شنغهاي

'لــضمان استمرار إمدادات الطاقة'.. ألمانيا تخطو خطوة بشأن مصفاة نفط روسية على أراضيها

في ملف ترسيم الحدود البحرية.. لبنان قاب قوسين من الاتفاق او المواجهة؟

الايراني علي رضا جهانبخش يتألق في الدوري الاوروبي

شاهد.. رصد حوت نافق على شاطئ سيلين في قطر

مجلس النواب اللبناني يرجئ جلسة إقرار موازنة 2022