تونس..مثول الغنوشي ونائبه أمام القضاء غدا

العالم - تونس

وأبلغ الغنوشي "رويترز" عبر الهاتف بأنه سيمثل أمام تحقيق للشرطة يوم غد الإثنين، مضيفاً أنه ليس على علم بالسبب.

والخميس الماضي، أوضح قيادي في حركة النهضة لـ"العربي الجديد"، أنّ استغلالاً سياسياً يحيط بهذا الملف، يهدف بالأساس إلى استهداف الحركة من خلال تحركات استعراضية تسعى إلى صرف الأنظار عما يجري في الواقع، وبالأخص التحديات التي يواجهها نظام قيس سعيّد.

وأشار المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، المحامي سامي الطريقي، إلى أنّ "ملف التسفير ملف مغرٍ للساحة الإعلامية، ويبدو واضحاً أنه بعد الانقلاب أصبح كل ما يمكن أن يدين طرفاً سياسياً أو يصرف الأنظار عما يجري في الواقع متاحاً ومُرحباً به".

وكانت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب قد أوقفت، الأربعاء الماضي، النائب السابق عن حركة النهضة ورئيس جمعية الدعوة والإصلاح، الحبيب اللوز، في مدينة صفاقس، بشبهات التورّط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر.

وتولت النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أيضاً، الإثنين الماضي، إيقاف رجل الأعمال والنائب السابق عن النهضة، محمد فريخة، والذي كان يمتلك شركة طيران، على ذمة التحقيقات.

كما أوقفت النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، محافظ مطار تونس قرطاج الدولي الأسبق لمدة 5 أيام قابلة للتمديد.

وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات التورط في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد.