السيد نصر الله وخطه الأحمر الذي أوقف 'اسرائيل'

العالم – ما رأيكم

يقول باحقون استراتيجيون ان الكيان الصهيوني علی مر السنوات حاول ان يوصل المواطن العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص، الی حالة من فقدان الأمل وأراد من استدامة ابراز القوة علی الارض، ارغام الشعوب علی تناسي الحقوق المغتصبة في فلسطين أو سوريا أو لبنان.

ويقول باحثون استراتيجيون ان الاحتلال الصهيوني يخطأ في هذه السياسية لأنه لايستطع قراءة التاريخ بشكل صحيح، فالشعوب العربية قادرة علی اعادة بعث نفسها من جديد من خلال نضوج المقاومة والاتحاد فيما بين عناصر محور المقاومة وخياراته والتوافق فيما بينها ثم الوصول الی تحقيق غايات هذا المحور علی ارض الواقع.

ويوضح باحثون استراتيجيون ان السيد حسن نصرالله اشار في خطابه الاخير الی موضوع حقل كاريش ومن المهم التأكيد علی ان الاحتلال الصهيوني لم يستطع حتی الان القيام بالتنقيب عن الغاز في هذا الحقل وذلك بسبب الموقف الواضح للمقاومة والخط الاحمر الذي رسمه السيد نصرالله لكيان الاحتلال في هذا المجال.

ويعتبر كتاب سياسيين ان السيد حسن نصرالله حالة فريدة من نوعه في العمل السياسي والعمل المقاوم وانه له مصداقية خاصة واستثنائية وهو من الرجال القلائل في العمل السياسي والعمل المقاوم في لبنان الذي قدم ولده شهيداً من أجل قضيته وهذا يختلف عن كل زعامات اليمين واليسار، الذين يضحون بأبناء الاخرين ويدرس أولادهم في أفضل الجامعات.

ويؤكد باحثون سياسيون ان المقاومة في لبنان، حققت انتصاراً غيرمسبوقاً في تاريخ البشرية، ففي كل التجارب الثورية كالتجربة الجيفارية والفيتنامية والجيش الاحمر وغيرها، جرت ارتكابات كثيرة أثناء عملياتهم وهذا لاينطبق علی المقاومة اللبنانية.

ويؤكد باحثون سياسيون ان المقاومة عندما انتصرت في لبنان، احترمت الأسر والعائلات واحترمت ثقافتها وتقاليدها وقدمت تنازلات جوهرية وكان حزب الله والسيد حسن نصرالله في مجال الملامة بموضوع البحث عن تسويات للعملاء واليوم العملاء لازالوا وهم في "اسرائيل" بعضهم يقبض رواتب الجيش اللبناني في حين ان اسری المقاومة الذين خرجوا من السجون لم تكن هناك حاضنة في الدولة لتأمين حاجاتهم.

ويوضح كتاب سياسيين انه في موضوع ثقافة الحياة والقيمة الانسانية والاجتماعية والسعي من اجل المجتمع واحقاق حقوق الناس ومصالحهم وعدم ارتكاب اي اخطاء يندی لها الجبين، المقاومة تستحق عشرة نجوم وليس خمسة نجوم.

ويبين باحثون سياسيون انه لاتوجد مقاومة بنظافة مقاومة لبنان علی كل المستويات، فهي الوحيدة التي لاتتهم بوطنيتها ولاتتهم باجتماعيتها ولاتتهم بعقيدتها ونظافة كفها وممارستها.

ويشير كتاب سياسيين الی حرب تموز حيث اضطر عناصر من المقاومة دخول بعض البيوت والاكل مما يوجد في البيت كالمربی، فكانت قوات المقاومة تكتب علی ورقة اننا اضطررنا الی الاكل من بیتكم وسنعوض عنه فيما بعد ويمكن القول عن هكذا اشخاص انهم من صنف الحواريين.

ويقول مسؤولون في حركة الجهاد الاسلامي ان محور المقاومة اصبح اليوم علی جهوزية تامة وأصبح يحمل أمل وتفاؤل والكثير من الرسائل لاحرار الأمة وهذا ما يقلق العدو الصهيوني.

ويؤكد مسؤولون ان محور المقاومة اثبت في معركة القدس انه علی اهبة الاستعداد وبأنه جاهز لفتح هذه الجبهات واوصل رسالته عبر عملية وحدة الساحات واليوم يؤكد السيد حسن نصرالله والمقاومة الفلسطينية بأنها جسد واحد تواجه مشروع الاستكبار في المنطقة الذي يهدف تفتيت كل الدول العربية وتقسيم خيراتها.

ما رأيكم: