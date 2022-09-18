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الاعرجي يتحدث عن رسالة اطمئنان خلال الزيارة الأربعينية

الاعرجي يتحدث عن رسالة اطمئنان خلال الزيارة الأربعينية
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر مستشار الأمن القومي في العراق، قاسم الاعرجي، اليوم الاحد، مشاركة سفراء من عدة دول في الزيارة الأربعينية بأنها اطمئنان للجميع.

العالم - العراق

وقال مكتب الاعرجي في بيان، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الأحد، السفيرة الأسترالية في بغداد، بولا غانلي".

وبحث الأعرجي مع السفيرة الأسترالية، "آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وجرى أيضا بحث ملف مخيم الهول السوري، فضلا عن بحث تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأشار الأعرجي، إلى أن "مشاركة السفراء بزيارة الأربعينية في كربلاء المقدسة تمثل رسالة محبة ومواساة مهمة ومشاركة الشعوب في مناسباتها الكبيرة، مجدداً حرص العراق على أن تبقى علاقاته جيدة ومتوازنة مع الجميع".

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