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حفتر يعلق على الأوضاع الحالية في ليبيا ويحث الشعب على الانقلاب

حفتر يعلق على الأوضاع الحالية في ليبيا ويحث الشعب على الانقلاب
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

طالب خليفة حفتر القوى المدنية في ليبيا بـ"جمع شتاتها وتقدم الصفوف لاستعادة الوطن وكرامته"، معتبرا أن البلاد "انزلقت إلى نفق مظلم على يد السياسيين والمتصارعين من عبدة الكراسي" .

العالم - ليبيا

وألقى حفتر مساء يوم أمس، كلمة أثناء زيارته لمدينة "غات" بأقصى جنوب غرب البلاد، أوضح فيها أن "معركة الشعب هي معركة تحرير شامل ضد الفساد والعبث السياسي، ولا بد من خوضها شعبا وجيشا"، مؤكدا في ذات الوقت على "جاهزية الجيش لحماية الشعب وقواه الوطنية والمدنية الحية".

وأشار حفتر إلى أن "المصلحة الوطنية تدفع لتوحيد الصفوف وتعزيز الثقة لمواجهة التحديات التي تتعرض لها البلاد".

وحث حفتر الشعب الليبي بكل مكوناته على الاستعداد لحسم الأمور لصالحه، معقبا: "لقد جئنا لنعرض ما يتحتم علينا القيام به وما يجب تجنبه، فقد صرنا أمام طريقين، إما طريق المستقبل الزاهر وإما الانزلاق نحو الهاوية".

وتشهد ليبيا خلافا وانقساما سياسيا كبيرا حيث ترفض حكومة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة إلى رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا والذي وافق عليها مجلس النواب الليبي.

ووسط هذا الانقسام المؤسساتي عجزت بعثة الأمم المتحدة والشركاء الدوليون على إجراء انتخابات في ليبيا رغم كل جلسات الحوار بين الفرقاء التي رعتها الأمم المتحدة.

بوابة مصر+ وكالات

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