دمشق: رفع الاسعار 'غير المبرر' يعرض كل من يقوم به لعقوبات

العالم - سوريا

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت (سانا) نسخة منه: أن نشرة أسعار الصرف التي أصدرها مصرف سورية المركزي يوم أمس الاثنين لا تؤثر إلا على المواد التي يتم تمويلها من قبله وهي حصراً القمح والأدوية النوعية وحليب الأطفال ولا تؤثر إلا على مستوردات مؤسسات الدولة من هذه المواد.

وقالت الوزارة إن رفع أسعار أي مادة أو منتج غذائي أو غير غذائي غير مبرر ويعرض من يقوم بذلك إلى العقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 وغراماتها والحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات ولذلك تطلب من جميع من رفع سعره إعادته لما كان عليه.

وكان مصرف سورية المركزي حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ 3015 ليرة للدولار الأمريكي الواحد.