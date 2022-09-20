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تونس..'جبهة الخلاص' تعلق على قانون الانتخابات الجديد

تونس..'جبهة الخلاص' تعلق على قانون الانتخابات الجديد
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس "جبهة الخلاص الوطني" التونسية، أحمد نجيب الشابي، أن "القانون الانتخابي الجديد جاء ليحد من حرية المشاركة بالانتخابات التشريعية".

العالم - تونس

جاء ذلك في كلمة للشابي الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، فيما لم تعلق السلطات على تصريحاته حتى الساعة 10:30 (ت.غ).

وقال الشابي إن "كل هذه الظروف تؤكد أن هذا القانون غير صالح لإفراز هيئة ممثلة (مجلس نيابي) باستثناء أنه سيكرس نظام قاعدي يسعى الرئيس قيس سعيد لبنائه".

والخميس، أصدر الرئيس سعيّد أمرا بدعوة المواطنين لانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إضافة إلى مرسوم لتنقيح (تعديل) القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.

ووفق المادة الأولى من الأمر الرئاسي "يدعى الناخبون يوم السبت 17 ديسمبر لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان)، كما يدعى الناخبون المقيمون بالخارج أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر 2022".

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تونس..'جبهة الخلاص' تعلق على قانون الانتخابات الجديد

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