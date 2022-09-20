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والد مهسا اميني: تصريحات المسؤولين منحتنا القوة والأمل

والد مهسا اميني: تصريحات المسؤولين منحتنا القوة والأمل
الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

قال أمجد أميني والد المرحومة مهسا، في مقابلة مع وكالة تسنيم ان مطلبه الوحيد هو التحقيق في سبب وفاة ابنته والتعامل بحزم مع مسببي الحادث، معتبرا ان تصريحات المسؤولين حول اصدار الاوامر لمتابعة الاجهزة المعنية الامر بجدية منحتنا القوة والأمل.

العالم- ايران

وأضاف السيد اميني : ان المطلب الوحيد لي وعائلتي أن يتم استجواب مسببي حادث وفاة ابنتي مهسا في العلن للكشف عن سبب قيامهم بذلك ومعاقبتهم على فعلتهم حتى لا تهدر دماء ابنتي.

واكد ان المسؤولين المعنيين وعدونا بمتابعة سبب وفاة ابنتي، حيث قال لي رئيس الجمهورية آية الله رئيسي، في اتصال هاتفي، بانه طالب الاجهزة المعنية بمتابعة الامر بجدية حتى يتم توضيح أبعاده.

واضاف والد المرحومة مهسا: أن هذه التصريحات منحتنا القوة والأمل، معتبرا ان الذين يسعون الى استغلال قضية وفاة ابنته مهسا لا علاقة لنا بهم ولا علاقة لهم بنا وهم لا يمثلوننا ولا يريدون مصلحتنا.

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