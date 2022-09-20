لإنهاء أزمة النازحين.. العراق يدعو الصليب الأحمر إلى استمرار التعاون

العالم - العراق

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن "حسين التقى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 77 المنعقدة في نيويورك، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير"، مبينا أن "الجانبين بحثا الأوضاع الإنسانية للنازحين في المخيمات في ظل الأزمة الاقتصادية، وضرورة ترسيخ التعاون بين العراق ولجنة الصليب الأحمر، والمنظمات الأخرى المعنية في هذا المجال"حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف البيان، أن "وزير الخارجية استعرض جهود الحكومة في مجال تقديم المساعَدات الإغاثية إلى النازحين، والتخفيف من معاناتهم في المخيمات"، موضحاً أن "تلك الجهود أسفرت عن إغلاق العديد من المخيمات، وإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم بعد تحريرها من الإرهابيين، وتوفير البيئة الآمنة لهم".

وثمن حسين الجهود التي تبذلها مكاتب اللجنة الدولية في العراق، من خلال متابعة أوضاع السجناء وتقديم المساعدة للنازحين العراقيين خلال الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية".

وأشار البيان إلى تطرق وزير الخارجية إلى جهود الحكومة في سبيل إنهاء ملف أطفال عائلات داعش الارهابي، وخاصة الأجانب منهم وإعادتهم إلى بلدانهم، والتنسيق مع عدد من الدول، في هذا الملف الإنساني"، مؤكدا أن "العراق دخل في مشاورات جدية لإيجاد الحلول المستدامة لسكان مخيم الهول وعليه ينبغي تضافر الجهود الإقليمية والدولية للمضي قدما بهذا الاتجاه".

من جهته أكد رئيس لجنة الصليب الأحمر، أنه "على الرغم من انعكاسات الحرب الروسية- الأوكرانية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على جميع مناطق العالم وعلى برامج اللجنة الدولية ونشاطاتها، إلا أنها ما زالت مستمرة في عملها في العراق والذي يعد ضمن أولوياتها"، لافتا الى أنه "سيعين ممثلا خاصا لمتابعة موضوع سكان مخيم الهول وإيجاد الحلول لهم وإعادتهم وادماجهم سواء كانوا من العراقيين أو من دول أخرى، الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام من قبل جميع الأطراف".

واتفق الجانبان، وفقا للبيان، على "أهمية مواصلة اللقاءات بين الجهات الوطنية المعنية وممثلي الصليب الأحمر لغرض مناقشة القضايا التي تهم الجانبين".