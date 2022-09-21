هل مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية اوشكت على انتهاء؟

العالم - خاص بالعالم

قبل نهاية الأسبوع مسودة اقتراح الوسيط الاميركي اموس هوكشتين حول مشروع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال الاسرائيلي ستصبح جاهزة هذا ما اكدته مصادر رسمية لبنانية مشيرة الى ان هوكشتين يسعى للحصول على اجوبة من بيروت وتل ابيب لتنظيم عملية الاتفاق قبل نهاية الشهر الجاري.

تطورات جاءت خلال اجتماعات لهوكشتين مع الجانبين الاسرائيلي واللبناني على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة وسط تأكيده على التزام الأوروبيين ولا سيما الفرنسيين بمباشرة العمل في الحقول اللبنانية بمجرد حصول الاتفاق.

الاجواء الايجابية هذه أكدها نائب رئيس البرلمان اللبناني الياس بو صعب الموجود في نيويورك مشيرا الى ان مرحلة المفاوضات تقريبا انتهت غير انه أبدى حذره حتى الحصول على الورقة الخطية ونقلها إلى لبنان للتشاور واتخاذ القرار.

بوصعب قال انه التقى الوسيط الأميركي أكثر من مرة بنيويورك على هامش ?الجمعية العامة للأمم المتحدة? واضاف انه خلال هذه اللقاءات تمت إزالة كل علامات الاستفهام حول المسودة الخطية بانتظار أن يسلم هوكشتين المسودة النهائية لتدرسه القيادات الرسمية اللبنانية. وشدد بو صعب، على أن الوقت ليس لصالح أحد، لكن المؤكد أن هناك تقدما كبيرا جدا.

الجانب الاسرائيلي اكد ايضا المناخات الايجابية التي سادت اجواء اجتماعات هوكشتين بمسؤولي كيان الاحتلال. مكتب رئيس حكومة الكيان يائير لابيد قال إن الاجتماعات كانت جيداة ومثمرة وسط تسريبات إعلامية إسرائيلية عن أن هوكشتين في صدد تقديم مسودة نهائية للاتفاق إلى كل من بيروت وتل أبيب خلال الأيام القليلة المقبلة.

ورجح مراقبون ان يكون لبنان قد وافق عمليا على الطرح الأخير الذي تقدم به الوسيط الأميركي ويتمحور حول خلق منطقة آمنة في المياه بين الخطين واحد وثلاثة وعشرين بعد أن أدخل الجانب اللبناني تعديلات عليها حتى لا تتجاوز البلوك رقم عشرة وتحافظ على النقاط البرية ذات التأثير في الترسيم، كرأس الناقورة.