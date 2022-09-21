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دمشق والمنامة يبحثان تطوير العلاقات بين البلدين

دمشق والمنامة يبحثان تطوير العلاقات بين البلدين
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

ناقش وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني على هامش مشاركتهما في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة تطورات الوضع في المنطقة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

العالم - سوريا

وأكد الوزيران أهمية وحدة الصف العربي وضرورة تجاوز الانقسامات والخلافات لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول العربية.

وفي هذا السياق أوضح الوزير المقداد أن الأولوية بالنسبة لسورية هي العمل على تطوير العلاقات العربية-العربية وتعزيز العمل العربي المشترك.

بدوره أشار الوزير الزياني إلى أهمية التعاون ومد الجسور مع الأشقاء والأصدقاء مؤكداً دعم البحرين لسيادة سورية ووحدة أراضيها واستعادة الأمن والاستقرار بشكل كامل.

كما اتفق الوزيران على مواصلة اللقاءات والاتصالات بين مسؤولي البلدين.

حضر اللقاء من الجانب السوري المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ ومن مكتب وزير الخارجية والمغتربين إهاب حامد.

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دمشق والمنامة يبحثان تطوير العلاقات بين البلدين