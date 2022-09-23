الاحتلال يزعم اعتقال خلية لـ'حماس' بالضفة الغربية

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر عبرية أن جهاز "شاباك" اعتقل "خلية" تابعة لحركة حماس، نفذت عمليات بإدارة أشخاص من قطاع غزة، وفق زعمها.

كما أعلن الاحتلال اعتقال منفذ عملية إطلاق النار على مستوطنة "كرميل" التي أسفرت عن إصابة مستوطن وعمره 16 سنة.

وفي السياق ذاته، زعمت وسائل إعلام عبرية أن مخابرات السلطة داهمت ورشة لإنتاج الأسلحة في الخليل الأيام الماضية، بزعم أن الورشة باعت أسلحة مخصصة لتنفيذ عمليات داخل فلسطين المحتلة، كما داهمت منازل عناصر من حماس وسلبت وسائل اتصال.

ويأتي إعلان الاحتلال عن اعتقال خلايا لحركة حماس في الضفة الغربية، بالتوازي مع اعتقال السلطة المطارد للاحتلال مصعب اشتية.

وظهر اشتية المطارد يوم 24 يوليو/تموز الماضي، حيث اغتالت قوات الاحتلال حينها صديقيه عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي، اللذين استشهدا لتأمين انسحابه ورفاق له مطاردين من حارة الياسمينة في البلدة القديمة بنابلس، وفق ما تناقلته وسائل إعلامية مختلفة آنذاك.

وأطلق الاحتلال على اشتية لقب "المطارد الأخطر" لجيش الاحتلال، وأنه يعمل على تشكيل خلايا مقاومة في البلدة القديمة بنابلس لمقاومة الاحتلال.

وعبر سنوات طويلة، واصلت حركة حماس إعدادها وتشكيل خلايا للمقاومة لمواجهة مخططات الاحتلال المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والاعتداءات المتواصلة على جرائم الاحتلال بحق الإنسان والمقدسات.

وتشهد عمليات المقاومة تصاعدًا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ما يربك حسابات الاحتلال ويفشل منظومته الأمنية.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري لأعمال المقاومة (832) عملاً مقاوماً، خلال أغسطس/آب الماضي، أصيب خلالها (28) إسرائيلياً بعضهم بجراحٍ خطرة.

واستشهد (9) مواطنين برصاص قوات الاحتلال في خمس محافظات مختلفة، (5) شهداء منهم في محافظة نابلس، في حين أصيب (621) آخرون.

وشهدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال تصاعدا ملحوظاً مقارنة بيوليو الماضي؛ حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (73) عملية، (28، 24) عملية منها في نابلس وجنين تواليًا، حسب التقرير.