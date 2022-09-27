حبس شاب مصري صور قصر السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة

العالم- مصر

ويقام القصر على مساحة 50 ألف متر مربع، وقصر السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة أكبر قصر رئاسي في التاريخ (سيتم الانتهاء منه بعد 8 شهور) ، ومساحته الكلية علي 607 فدان.

ويمكن تحديده عن طريق "جوجل ايرث " للتأكد من تلك المعلومات فقط بكتابة في البحث "القصر الرياسي في العاصمة الإدارية الجديدة".

وتبلغ تكلفة بناء مبني القصر فقط والذي سيتكون من اربع ادوار كل دور سيتكلف مليار وربع.



تهمة الإرهاب

وقامت نيابة أمن الدولة العليا، الاثنين الماضي، بحبس كريم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الملفقة رقم 1635 لسنة 2022، والتي نسبت إليها فيها تهما من بـينها "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

ويعمل شقيق كريم اﻷكبر، طارق صفوت، بشركة مقاولات يمتلكها تباشر أعمالًا داخل العاصمة الإدارية لصالح شركات أكبر، ويساعده في العمل، وقد رافق عمالًا لمتابعة أعمال الزراعة في حديقة القصر الرئاسي، في 3 سبتمبر الجاري، واستمر عمله هناك ثلاثة أيام التقط في نهايتها صورة للقصر الرئاسي الجاري إنشاؤه.

وبعد تصوير الفيديو مباشرة، ألقت قوات الأمن المتواجدة في محيط القصر القبض على كريم، واحتجزته بغرفة تابعة للأمن داخل القصر، حسبما قال اﻷخ اﻷصغر لأخيه في مكالمة سريعة أبلغه خلالها أنه دخل في مشادة مع مسؤول أمني كبير في العاصمة الإدارية.

تواصل الشقيق اﻷكبر مع المسؤول الأمني الذي قال له إن شقيقه سيطلق سراحه بعد انتهاء زيارة مقررة لعبد الفتاح السيسي، في 7 سبتمبر.

استمر احتجاز كريم في الغرفة نفسها من 5 وحتى 7 سبتمبر، وبعد انتهاء الزيارة تم اصطحابه إلى جهة غير معلومة، دون أن يعرف شقيقه اﻷكبر أي معلومات عنه سوى عبر منشور فيسبوك كتبه المحامي، خالد المصري، عن عرض كريم على النيابة، الاثنين الماضي.

وفقًا للمصري، احتُجز كريم في جهة غير معلومة لمدة 12 يومًا قبل عرضه على النيابة، التي وجدت بهاتفه، صورة للقصر الرئاسي ومقطع فيديو قصير يظهر لمدة ثواني القصر الخاضع للإنشاء، مع تعليقه «ده قصر الريّس».

وأوضح المصري أن الشاب لم ينشر الفيديو على أية وسيلة تواصل، ورغم ذلك وجهت له تهم متعلقة بالنشر على السوشال ميديا.

بحسب طارق صفوت، بعد يوم من اختفاء شقيقه، ألقت قوات اﻷمن القبض على عامل آخر، عمره 17 عامًا، بسبب التقاطه بدوره صورة للقصر الجاري إنشاؤه، وهو ما علموا به أثناء تفتيش هاتف كريم، قبل أن يطلق سراح العامل خلال أيام قليلة بعد التحقيق معه.

وفيما اعتبر محامٍ اطّلع على تحقيق النيابة أن كريم «ولد صغير، اتصرف بشكل عفوي، والقصر أصلًا تحت الإنشاء»، أكد طارق أن شقيقه ليس لديه أي انتماء سياسي، مضيفًا: «إحنا مالناش في حاجة، بنشتغل وناكل عيش، وبنأكل غيرنا عيش، وبننتخب الريّس».