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في أول اتصال سياسي.. وزير جزائري يصل الى المغرب

في أول اتصال سياسي.. وزير جزائري يصل الى المغرب
الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

وصل وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، إلى الرباط لتسليم الملك المغربي محمد السادس دعوة للمشاركة في القمة العربية المزمع انعقادها بالعاصمة الجزائرية في نوفمبر المقبل.

العالم - المغرب

وسيسلم الموفد الخاص للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الدعوة الرسمية إلى وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الذي سيستقبله بمقر وزارة الخارجية، بدلا من الملك محمد السادس، في أول اتصال سياسي بين مسؤولين جزائري ومغربي منذ قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع الرباط.

وكان موفدون خاصون بالرئيس الجزائري قد سلموا دعوات مماثلة إلى قادة 16 دولة عربية، حتى الآن، للمشاركة في القمة، وهي فلسطين ومصر وقطر والكويت والبحرين والإمارات والسعودية وعمان وتونس وموريتانيا وجيبوتي والأردن والعراق ولبنان، إضافة الى الهيئات الرئاسية الانتقالية في كل من ليبيا والسودان.

وبعد المغرب، سيتم توجيه الدعوة خلال الأيام المقبلة إلى اليمن والصومال.

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