التهديدات الروسية بشن ضربة نووية في أوكرانيا تثير المخاوف

العالم - خاص بالعالم

ميدفيديف الذي يشغل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي حاليا، اوضح إن لروسيا الحق في الدفاع عن نفسها بالأسلحة النووية إذا تم تجاوز حدودها وإن هذا بالتأكيد ليس خدعة.

وأضاف ان الناتو لن يتدخل مباشرة في الصراع حتى لو أجبرت روسيا على استخدام أقوى سلاح ضد أوكرانيا.

تهديدات ميدفيديف كان سبقها اوامر للرئيس فلاديمير بوتين للبدء بأول تعبئة لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأيد خطة لضم مساحات شاسعة من أوكرانيا، محذرا الغرب من أنه لم يخادع عندما قال إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا..



وعلى الارض،تستمر عمليات الاستفتاء للانضمام الى روسيا في دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيه وخيرسون،في يومها الثالث والاخير.

بينما تواصل روسيا عمليات التعبئة العسكرية على اراضيها..وعلى ضوء عملية الاستفتاء، فإن الوضع الميداني لتلك المناطق سوف يتغير جذريا من الناحية القانونية، بما يحمله ذلك من أغراض حماية وأمن هذه الأراضي، عقب نتائج الاستفتاءات بحسب الكرملين.

من جهته اكد رئيس الإدارة الروسية في خيرسون ان غالبية السكان بالمقاطعة صوتوا لصالح الانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا..



وقال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي:"إنقاذ سكان كل هذه المناطق التي يجري فيها الاستفتاء هو في صلب اهتمامات مجتمعنا وبلادنا بكاملها".



وبحسب مصادر اعلامية روسية فإن الرئيس بوتين ، سيلقي خطابا نهاية الشهر الحالي يعلن فيه رسميا ضم المناطق الأوكرانية الأربع الى الاراضي الروسية.

وعلى ضوء تلك التطورات ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن قادة روسيا يأملون بشكل شبه مؤكد في أن ينظر إلى أي إعلان ضم على أنه إثبات لضرورة العملية العسكرية الخاصة وأن يعزز الدعم الوطني الداخلي.



مسالة اخرى ضمن الاوضاع المضطربة القائمة ،كانت قضية الغاز الى اوروبا، حيث انخفض الضغط في خط أنابيب السيل الشمالي واحد ، وهو مسار يتم ضخ الغاز عبره من روسيا إلى أوروبا.

مشغل خط أنابيب الغاز نورد ستريم إيه جي اعلن أن الأعطال التي حدثت في آن واحد على ثلاث سلاسل من خطوط أنابيب الغاز البحرية لالسيل الشمالي أمر غير مسبوق.



وأفاد مصدر في شركة نورد ستريم بأن الحادثة وقعت في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك جنوب شرق جزيرة بورنهولم.

من جهته علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على مسألة حدوث أعطال في خطوط أنابيب السيل الشمالي،بالقول ان الأعطال ربما تكون نتيجة أعمال تخريبية..

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