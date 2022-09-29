غضب نشطاء التواصل .. الأقصى يدنس والعرب يطبعون

العالم - خاص بالعالم

وتزايدت اقتحامات المستوطنين بشكل كبير في الأيام الأخيرة، وتجري تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في المقابل تمنع الفلسطينيين من دخول المسجد لأداء الصلاة فيه.

اثارت اقتحامات المسجد الاقصى المبارك من قبل الصهاينة غضب نشطاء التواصل حيث كتبت لمى يوسف حول هذا الموضوع مغردة: "اقتحامات للأقصى واقتحامات لجنين انتهاكات عظيمة لقدسنا عاصمة فلسطين ودماء تسيل في عاصمة الاشتباك جنين ! هكذا نصْحوا وعلى ذلك ننام اقتحامات مواجهات اعتقال وإعدام في الأقصى.. تأتي أعيادهم وتتزايد معها الاعتداءات في المسجد والباحات ".!

وعلقت صابرينو سعيد بشأن هذا الموضوع: "أقصاكم يدنس يا مسلمين" اقتحامات يومية للمسجد الأقصى بأعداد كبيرة من المستوطنين، وأداء طقوس تلموذية، وغناء ورقص في باحات المسجد الأقصى، ودعوات لتهويده من قِبل المستوطنين، والمسلمين في سُبات عميق ! لا خير فيكم إن لم تنصروا أقصاكم".

وجاء على صفحة حساب كنعانية في الخليل: "لو لم يكن التطبيع العربي مع العدو لما تجرأ العدو على مقدساتنا الإسلامية واقتحام الأقصى بوتيرة شبه يوميه حفظ الله المسجد الأقصى والمرابطين فيه من اقتحامات العدو المتكررة فهي أمر خطير يهدد المنطقة والعالم كله بعدم الاستقرار" .