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روسيا: الاعتداءات "الاسرائيلية" على سورية ولبنان تؤجج الوضع في المنطقة

روسيا: الاعتداءات
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكدت روسيا رفضها الاعتداءات الإسرائيلية على سورية ولبنان، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تهدد دول المنطقة، وتنذر بتأجيج الوضع فيها.

العالم-سوريا

ونقلت وكالة تاس عن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قوله في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: إن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية، وغير القانونية تتجاوز الضفة الغربية، وقطاع غزة، لتؤثر على الدول العربية المجاورة، باستفزاز حوادث عديدة تنتهك سيادتها مشيراً إلى أن “الحديث يدور حول سورية ولبنان”.

وأضاف بوليانسكي: نعارض مثل هذه الأساليب التي تؤدي إلى خلق تهديدات لدول أخرى، وتنذر بتأجيج الوضع في المنطقة ككل، لافتاً إلى أن على المجتمع الدولي أن يلعب دوره البناء في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفي التخفيف من حدة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الحادة في الأراضي المحتلة.

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روسيا: الاعتداءات "الاسرائيلية" على سورية ولبنان تؤجج الوضع في المنطقة

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