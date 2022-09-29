قادة اربع مقاطعات اوكرانية يستعدون للانضمام الى روسيا

العالم - خاص بالعالم

وقال نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون "كيريل ستريموسوف" إن هؤلاء القادة وصلوا إلى موسكو لاتخاذ قرار تاريخي وأنهم سيصبحون قريبا جدا، أعضاء تأسيسيين للاتحاد الروسي.

هذه التطورات لم ترق للولايات المتحدة حيث قال البيت الابيض انه لن يعترف بنتائج الاستفتاءات التي وصفها بأنها محاولات غير قانونية وغير شرعية للضم كما أعلنت وزارة الخارجية الاميركية عن نيتها لفرض عقوبات اقتصادية إضافية على روسيا تستهدف قطاعات التمويل والطاقة والتكنولوجيا المستخدمة للأغراض العسكرية والتجارية.

وهذا ما اكدت عليه ايضا رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" حيث قالت: "نحن لا نقبل الاستفتاءات الزائفة وأي نوع من الضم في أوكرانيا ، ونحن مصممون على جعل الكرملين يدفع ثمن هذا التصعيد الإضافي. لذلك نقترح معا حزمة جديدة من العقوبات القاسية ضد روسيا".

فرنسا ايضا اكدت مواصلة دعمها لاوكرانيا، حيث قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا: "فيما تجدد روسيا خطابها العدائي وتنظم عمليات استفتاء تشير الى وضعها كدولة مارقة مع وقوع حوادث غير مفسرة في بحر البلطيق، أؤكد بشدة اننا سنبقي التزامنا على المدى الطويل".

يبدو ان الامرلن يقف عند هذا الحد حيث بعد ان اعلن البنتاغون عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار وانه بحث مع حلفاؤه في الناتو سبل تكثيف تصنيع الأسلحة لتزويد أوكرانيا بها.

في المقابل حذر الكرملين من المخاطر الناجمة عن تورط الولايات المتحدة المتزايد في النزاع الدائر في أوكرانيا واقترابها من التحول إلى طرف، فيما أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن الساسة الأمريكيون مخطئون باعتبارهم استعداد روسيا لحماية أراضيها لا ينطبق على القرم أو الأراضي التي يمكن أن تنضم لروسيا على أساس استفتاء شعبي حر حسب تعبيره.