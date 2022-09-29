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الجيش المصري يستعد قتاليا وينشر صورا سرية

الجيش المصري يستعد قتاليا وينشر صورا سرية
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

شهد رئيس أركان حرب الجيش المصري، الفريق أسامة عسكر، تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي (جاسر - 132) الذي تنفذه إحدى وحدات قوات الدفاع الجوي.

العالم- مصر

وتضمنت المرحلة عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، حيث ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي والمهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

وقام رئيس الأركان المصري بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة العمليات، مطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار.

وظهر خلال الصور التي نشرتها القوات المسلحة المصرية على "فيسبوك"، مجموعة من التدريبات السرية التي ينفذها الجنود، حيث لم تظهر بشكل كامل في الصور.

المزید من الصور

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