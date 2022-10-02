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شاهد... أسباب صلابة موقف لبنان في ملف ترسيم الحدود

الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

قال الكاتب السياسي سركيس أو زيد إن لبنان بفضل المقاومة والموقف الموحد أصبح جزءا من المعادلة في فرض شروطه في ملف ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني.

العالم - خاص بالعالم

وقال أبو زيد في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، أن لبنان سابقا كان يتبع إملاءات الولايات ومتحدة والكيان الصهيوني في ملف ترسيم الحدود، ولكن بفضل قوة المقاومة الرادعة، والموقف اللبناني الرسمي الموحد أصبح قوة تؤخذ بعين الاعتبار في فرض شروطها.

وأوضح الكاتب السياسي، أن الكيان الصهيوني لم يعد قادرا على فرض شروطه كما كان سابقا في ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، لذا خضع لشروط الحكومة اللبنانية، وذلك بفضل فعل وقوة المقاومة الرادعة.

ولفت أبو زيد إلى أن هناك أجواء إيجابية للتوصل إلى حل في ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن السيد نصر الله تريث في أمور تفيلصة تاركا جوابها للأيام المقبلة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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شاهد... أسباب صلابة موقف لبنان في ملف ترسيم الحدود