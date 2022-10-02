الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٩:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

الجهاد الإسلامي: الذاكرة الفلسطينية لن تنسى جرائم العدو الصهيوني أبدا

الجهاد الإسلامي: الذاكرة الفلسطينية لن تنسى جرائم العدو الصهيوني أبدا
الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي أن الذاكرة الوطنية الفلسطينية لن تغفر لهذا العدو، ولن تنسى أبداً ما اقترفته يد العدوان والإجرام الصهيوني التي مارست أبشع جرائم القتل والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني.

العالم - فلسطين

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن سلمي في تصريح له يوم أمس، قوله: “في مثل هذا اليوم من العام 1985 شنت طائرات العدو غارات استهدفت ضاحية حمام الشط في العاصمة التونسية، موقعةً عددا من الشهداء بينهم 50 شهيداً فلسطينياً و18 شهيداً تونسياً”.

وأضاف: “في مثل هذا اليوم من العام 1987 استشهد الشيخ المجاهد مصباح الصوري قائد أكبر عملية لكسر القيد وانتزاع الحرية من سجن غزة المركزي، استشهد الشيخ القائد مصباح الصوري بعد خمسة شهور من العمل الفدائي نفذ خلالها مع إخوانه العديد من العمليات النوعية التي هزت أمن الكيان الصهيوني وذلت قيادة جيشه ومخابراته، وحررت ميادين وأحياء وحارات غزة على من المستوطنين الصهاينة”.

وشدد سلمي على أن قتال العدو ومواجهته بات مشروع الشعب الفلسطيني وأولى أولوياته، وأهم خياراته، وهذا الإرهاب الصهيوني لن يوقفه ويردعه سوى بنادق المجاهدين التي أشعلت الثورة والانتفاضة التي انطلقت في تشرين البطولة والشهادة.

روابط ذات صلة

فصائل المقاومة تنعي الشهيد خالد دمدوم من بلدة العيزرية بالقدس المحتلة

'الجهاد الاسلامي' تؤكد على استمرار القتال والتصدي للإرهاب الصهيوني

الجهاد الإسلامي تعلق على عزم بريطانيا نقل سفاراتها للقدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المغرب يلغي رحلتين من وإلى واجادوجو

الجهاد الإسلامي: الذاكرة الفلسطينية لن تنسى جرائم العدو الصهيوني أبدا

وزير الأمن الايراني يتوعد الزمر الإرهابية

الياس بو صعب: التعديلات التي سيقترحها لبنان على نص الترسيم غير جوهرية 

لليوم الثامن.. 30 معتقلا إداريا فلسطينيا يواصلون إضرابهم عن الطعام

لبنان تسلّم مشروع اتفاق الترسيم بالحبر الاميركي