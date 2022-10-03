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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
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انقلاب الصورة
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قلم رصاص
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اقامة مراسم التخرج المشتركة لطلبة جامعات ضباط القوات المسلحة بحضور قائد الثورة الاسلامية في جامعة الامام الحسن ع للضباط
ناصر كنعاني: نشجع على الحلول السياسية التي تقدمها الامم المتحدة الى اليمن
ناصر كنعاني: اكدنا بان استمرار الهدنة يتحقق عبر تنفيذ البند الثاني المتمثل برفع الحظر عن الشعب اليمني
ناصر كنعاني: الهدنة تعتبر بداية للحل السياسي في اليمن وهي احدى الخطوات
ناصر كنعاني: الهدنة هي احدى الطرق التي اقترحتها ايران لحل الازمة في اليمن
ناصر كنعاني: الهدنة في اليمن والتحولات في هذا البلد موضوع مهم واكدنا على المواقف الايرانية بشان الحرب غير الضرورية هناك
ناصر كنعاني: ايران ستسخر كافة امكانياتنا للتعامل مع هذه الوكالات التي تقوم باعمال ارهابية ولا اعلامية
ناصر كنعاني: ايران ستحذر البلدان التي تستضيف هذه الوكالات ولديها علاقات معها
ناصر كنعاني: في الفترة الاخيرة شهدنا اجراءات غير قانونية من قبل وكالات اعلام تدعي بنقل الاخبار بصدق لكنها تحولت الى جبهات تحرض على الفتنة
ناصر كنعاني: نطالب باعادة الارصدة المجمدة بدون اي شروط وهناك محادثات متواصلة مع كوريا الجنوبية وحصلت تطورات لافتة
مراسم تشييع جثمان الشهيد هاشمي نائب استخبارات الحرس الثوري الإيراني
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الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش
أقيمت مراسم تشييع ودفن جثمان الشهيد هاشمي نائب قائد الاستخبارات في محافظة سيستان وبلوشستان الذي استشهد في الحادث الإرهابي في زاهدان صباح اليوم الاثنين في مسقط رأسه (محافظة كرمان).
العالم
-
ايران
تصنيف :
إیران
سياسة
كلمات دليلية :
تشييع
الحرس الثوري
سيستان وبلوجستان
زاهدان
شهيد هاشمي
الشهيد هاشمي
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