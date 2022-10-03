الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٨:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسم تشييع جثمان الشهيد هاشمي نائب استخبارات الحرس الثوري الإيراني

الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

أقيمت مراسم تشييع ودفن جثمان الشهيد هاشمي نائب قائد الاستخبارات في محافظة سيستان وبلوشستان الذي استشهد في الحادث الإرهابي في زاهدان صباح اليوم الاثنين في مسقط رأسه (محافظة كرمان).

العالم - ايران

روابط ذات صلة

عدد شهداء قوات التعبئة والحرس الثوري في زاهدان بلغ 5 كوادر

اقامة مراسم توديع شهداء الحادث الارهابي في زاهدان

اللواء سلامي: الثار لدماء شهداء الجمعة السوداء في زاهدان على جدول أعمالنا

الحرس الثوري : ارتفاع عدد شهداء الهجوم الارهابي في زاهدان الى 4 اشخاص

تشييع 3 من شهداء الهجمات الارهابية في زاهدان يوم غد الاحد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس تعلق على استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في رام الله

هل تم حجز سفينة إيرانية في باكو ؟

تهديد طائرة إيرانية بتفجير قنبلة في الهند

بلينكين يتعرض لهجوم على "تويتر" بعد تغريدته بشأن خاشقجي

قائد الثورة يرعى حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعات القوات المسلحة

أسرة المرحومة مهسا أميني تحضر اجتماع لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان