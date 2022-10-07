بمناسبة يوم المعلم العالمي: الأمراض التي يعاني منها المعلمون غالبا

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ويقول ستريجاكوف: مهنة المعلم- مهنة ترتبط باجهاد نفسي وعاطفي كبير وضغط متزايد على الجهاز التنفسي والهيكل العضلي وانظمة الرؤية. ففي كل يوم يعطي المعلم عدة دروس وهو على اتصال بعدد كبير من الاطفال ما يعني ان مخاطر اصابته بامراض الجهاز التنفسي تزداد.

ويضيف ينطق الانسان في المتوسط يوميا بـ 10-15 الف كلمة اما المعلم فاكثر من ذلك بكثير وبصوت مرتفع ما يعني تحميل الجهاز الصوتي ثقلا دائما لذلك يشكو 40 بالمئة من المعلمين بعد مضي 2-3 اشهر على بداية الدراسة من مشكلات مختلفة في الصوت بما فيها بحته وفقدانه.

ويشير الى ان قلة النشاط البدني والوقوف فترة طويلة امام السب ورة يمكن ان يؤدي الى اصابة المعلم بدوالي الساقين وانحناء العمود الفقري جانبيا. بالاضافة الى ذلك يعاني حوالي 70 بالمئة من المعلمين من مشكلات في الرؤية. كما ان ارتفاع مستوى الاجهاد النفسي والعاطفي الذي تصاحبه قلة في النشاط البدني للمعلمين يمكن ان يتسبب في الاصابة بارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني وهو احد اهم عوامل الخطر والمضاعفات على القلب والاوعية الدموية.

ووفقا له ينصح المعلمون من اجل الحفاظ على صحتهم بضرورة الحصول على قسط كاف من النوم وعدم السهر طويلا والاستحمام المتباين الحرارة واجراء تمارين الاسترخاء والتمدد. ويجب ايضا الانتباه الى التغذية حيث من الافضل تناول وجبات خفيفة صحية اثناء الدوام مثل الفواكه والخضروات والفواكه المجففة والمكسرات.