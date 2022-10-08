جس نبض روسيا للتعرف علی ردها علی تفجير في القرم

العالم - خاص بالعالم

وبيّن أيوب في حديث لقناة العالم ان روسيا تعتبر هذا العمل الارهابي بمثابة اعلان حرب وسوف ترد عليه بعد التأكد من التعرف علی الفاعل.

وأوضح ان كل التوقعات تشير الی ان نظام كييف هو المسؤول عن هذه العملية الارهابية وانها ليست العملية الاولی من نوعها ضد البنی التحتية وهناك مسؤولين اوكرانيين هددوا قبل هذا بضرب الجسر.

واعتبر ايوب ان قبل العملية العسكرية الروسية وتحرير منطقة خيرسون كان جسر كيرتش، الرابط الوحيد بين شبه جزيرة القرم والاراضي الروسية وضرب هذا الجسر يعتبر ضربة معنوية لروسيا.

وأكد الخبير الاستراتيجي ان العقيدة النووية الروسية تعتبر اي استهداف لروسيا أو بنيتها التحتية او تهديد لوجودها يمكن ان يضطرها للرد بأسلحة غيرتقليدية ويبدو ان هدف الولايات المتحدة جس نبض روسيا عبر هذه العملية لتری ان موسكو الی أي مدی ترد وما امكانياتها للرد علی هذه العملية.

هذا ووقع انفجار في جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم الروسية ما أدّى إلى احتراق سبعة صهاريج للوقود في قطار للشحن.

واعلن مركز مكافحة الإرهاب الروسي إنّ الحريق على جسر القرم وقع نتيجة عمل إرهابي ناجمٍ عن تفجير سيارة مفخخة.

وشكل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لجنةً حكوميةً للتحقيق في ملابسات التفجير.