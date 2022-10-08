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وزارة الصحة الإيرانية تسجل 7 وفيات جديدة بكورونا

وزارة الصحة الإيرانية تسجل 7 وفيات جديدة بكورونا
السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل7 حالات وفاة جديدة بكورونا لغاية ظهر اليوم السبت ليرتفع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد الى 144 ألفا و478 شخصا.

العالم - ايران

وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي اليوم السبت، الى تسجيل 335 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و 87 شخصا بين المصابين يرقدون في المستشفى.

وذكرت في تقريرها ارتفاع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و551 الفا و357 شخصا.

وتلقى حتى الآن 65 مليونا و95 الفا و233 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 497 ألفا و 317 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 31 مليونا و 255 ألفا و 431 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 154 مليونا و 847 ألفا و 981 جرعة.

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