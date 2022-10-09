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بعد عملية حاجز شعفاط واقتحام جنين .. المقاومة تتوعد الاحتلال بملاحم متلاحقة

الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، مقتل مجندة أصيبت في عملية إطلاق النار عند حاجز مخيم شعفاط في القدس المحتلة، فيما شيعت حشود غفيرة الشهيدين محمود الصوص وأحمد ضراغمة، اللذين ارتقيا خلال مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال، عقب اقتحامها مخيم جنين .

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