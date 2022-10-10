حديث البحرين... العلماء المضطهدون في السجون

العالم - حديث البحرين

وارتفعت وتيرة الاضطهاد الطائفي في الفترة الأخيرة إلى مستويات خطيرة جدا، حيث يؤشر إلى أن النظام البحريني يريد إبقاء البلاد في حالة لا استقرار من أجل تقوية قبضته الأمنية وإحداث شرخ في الوحدة الوطنية البحرينية.

ومن الواضح اضطهاد علماء الدين في المعتقل وخارجه هو في إطار سياسة العقاب الجماعي والانتقام الذي تزايدت من العام 2011 وحتى اليوم على أسس غير إنسانية قائمة على التعذيب بمختلف أشكاله.

ودعا الشيخ اية الله عيسى القاسم الشعب إلى الاستنكار المتواصل لإهانة السجناء، وقال آية الله الشيخ عيسى القاسم في بيان حول الاعتداء على الشيخ عبد الجليل المقداد أن التفريط بشأنه من قبل الشعب هو تفريط من الشعب نفسه بنفسه وليس من شيمة الرجال أن يضحوا برجل ملثه.

وقال ضيف البرنامج الإعلامي البحريني جواد عبد الوهاب، إن النظام البحريني عادة يريد أن يسكت هؤلاء السجناء، مؤكدا أن نظام البحريني اعتقل العلماء لأنهم أصوات الشعب في الخارج، وأدخلهم إلى السجن لكي يذلهم ويركعهم، وهذا ما الايتقبله السجناء لأنهم رغم اعتقالهم يطالبون بحقوقهم كطبابة والقراءة والتشمس.

وأوضح عبد الوهاب، أن نظام آل خليفة يمارس الاضطهاد على العلماء كالشيخ عبد الجليل المقداد ويسرب هذه الممارسات كنوع من الرسائل للجميع لكي يخيف منهم خارج السجن حتى يوقفوا نشطاءهم ، وكذلك إخافة من هم داخل السجن من التحرك من أجل المطالبة بأي حق مشروع وسلمي لهم.

وأشار الإعلامي البحريني إلى أن الشيخ مقداد لم يطالب بأكثر من حقوقه المشروعة داخل السجن، ولكن النظام البحريني زاد من ممارسة اضطهاد عليه.

بدوره قال الناشط الحقوقي السيد عباس شبر، إن هناك مأساة حقيقية عند الحديث عن إهانة العلماء في السجون البحرينية، مشيرا إلى أن هناك 14 عالم دين لازالوا معتقلين في السجون البحرينية ومنهم حكم عليه أحكام مغلظة إلى حد إسقاط الجنسية عندهم، والبعض حكم بالمؤبد، ومنهم من حكم عليهم بالإعدام وهم في الخارج.

وأكد السيد شبر، أن هناك استهدافا من قبل نظام آل خليفة لعلماء الدين من اتباع آل البيت، مشيرا إلى أن نظام آل خليفة يستصعب اتباع آل البيت، بحيث اتباع آل البيت يعانون من عدم احترام النظام البحريني لهم.

وأوضح السيد شبر حتى عندما يكون العلماء متسامحين ويتواصلون من الجهات الرسمية من أجل فتح مسارات لإيجاد حلول واقعية تغلق بوجههم الأبواب.

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