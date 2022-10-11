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تفاصيل جديدة عن منفذ عملية حاجز شعفاط

تفاصيل جديدة عن منفذ عملية حاجز شعفاط
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

إدّعت سلطات الاحتلال بأن منفذ عملية حاجز شعفاط هو "عدي التميمي" 22 عاما مضيفا الى أنه لم يعتقل سابقا، وليس لديه أي انتماء تنظيمي.

العالم - فلسطين

وبينت صحيفة يديعوت أحرونوت أن تقديرات أجهزة أمن الاحتلال تشير إلى احتمالية أن يكون التميمي قد تصرف بمفرده بدون أي ارتباط بحركة فلسطينية أو خلية منظمة.

وأوضحت الصحيفة أن الاحتلال اعتقل والدة ووالد وشقيق المنفذ، بالإضافة للشخص الذي أقله في مركبته، وثلاثة شبان آخرين يدعي الاحتلال أنهم قد يكونوا ساعدوه.

في التحقيق الأولي الذي أجراه الاحتلال، تبين أن التميمي استقل سيارة مع أربعة شبان، وقال إنه يريد الذهاب إلى مستوطنة "موديعين"، وعندما وصلوا إلى الحاجز، نزل من السيارة وأطلق سبع طلقات ثم انسحب من المكان.

وكان الاحتلال قد أعلن عن مقتل مجندة في العملية التي وقعت عند حاجز شعفاط مساء يوم السبت، بالإضافة لإصابة اثنين من جنود جيش الاحتلال، أحدهما بجراح خطيرة.

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تفاصيل جديدة عن منفذ عملية حاجز شعفاط

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