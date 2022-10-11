معلم بريطاني ينتهك حرمة أطفال العراق فهل تمت محاكمته؟

العالم - خاص بالعالم

نِك كلايتون معلم بريطاني عمل كمدير لمدرسة دولية بريطانية في شمال العراق، تتم محاكمته في الوقت الراهن في ليفربول بتهمة اجراءه محادثات بذيئة وغير اخلاقية عبر فيسبوك مع 131 طفلا دون سن العاشرة، دنائة اخلاق لا يمكن وصفها بأي شكل من الاشكال.

وكتبت شبكة الاخبار العراقية على صفحتها معلقة حول هذا الموضوع: "محكمة ليفربول تعقد جلستها لمحاكمة نيك كلايتون والذي يعمل مدير لمدرسة بريطانية دولية في العراق بعد كشفه باجراء محادثات بذيئة على الفيسبوك مع مئة وواحد وثلاثين طفلا لا تتجاوز اعمارهم عشر سنوات" .

وجاء في حساب شمس الكندي حول هذا الموضوع كاتبة: "أجرى نيك كلايتون، من هويلاك، محادثات بذيئة على فيسبوك مع مئة وواحد وثلاثين طفلاً كرديا لا تتجاوز أعمارهم عشرة أعوام أثناء عمله كمدير لمدرسة بريطانية دولية في العراق".