الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٨:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الإسلامية يستقبل أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام 

قائد الثورة الإسلامية يستقبل أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام 
الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس وأعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام للدورة الجديدة صباح اليوم (الأربعاء) قائد الثورة الإسلامية اية الله السيد علي خامنئي في حسينية الإمام الخميني (ره).

العالم - ايران

هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء لاحقا.

روابط ذات صلة

قائد الثورة : الغربيون يتخطون الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحهم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عبداللهيان: لن نسمح لاي طرف داخلي أو خارجي بالمساس بأمننا القومي

قائد الثورة الإسلامية يستقبل أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام 

ملف ترسيم الحدود البحرية ينتظر الموقف الرسمي للبنان وكيان العدو

مصر نحو التعامل بالروبل الروسي

حكم بالسجن 6 سنوات إضافية على أونغ سان سو تشي في قضيتي فساد في بورما

لبنان على اعتاب نصر ثالث بدون سلاح!