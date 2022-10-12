الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
١٠:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديوغرافيك.. أزمة الوقود في فرنسا

الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

تعيش فرنسا من شمالها إلى جنوبها على وقع شلل شبه كلي من جراء محطات وقود مغلقة، وطوابير لا نهاية لها، وارتفاع في الأسعار بالإضافة إلى انخفاض في معنويات السائقين. الأمر الذي أجبر الحكومة التي تعرضت لانتقادات على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إيجاد حل للوضع السائد.

روابط ذات صلة

فرنسا وهواجس أصعب شتاء بسبب أزمة الغاز

احتجاجات على الوضع الاقتصادي في فرنسا والمانيا 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لقاء علمائي في بيروت  والكلمات ركزت على أهمية الوحدة الاسلامية وتفعيل العمل المقاوم

فيديوغرافيك.. أزمة الوقود في فرنسا

شاهد.. مفكرون من شتی الدول الإسلامية في طهران

عدلية طهران: إصدار لوائح اتهام بحق 60 من معتقلي اعمال الشغب

صحيفة: الكونغرس يرفع قيوده عن بيع "إف -16" لتركيا

شركة النفط اليمنية: العدوان السعودي الأمريكي يواصل القرصنة ويحتجز سفينة ديزل جديدة في اليمن