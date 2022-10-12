إيران تعلن استعدادها لنقل خبراتها في المجال الصحي إلى دول المنطقة

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جاء ذلك في تصريح أدلى به عين اللهي فور وصوله إلى القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة 69 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بهدف تعزيز الدبلوماسية الصحية والتعاون الصحي الإقليمي.

وقال وزير الصحة الإيراني: هذا الاجتماع يشكل فرصة مناسبة لتعزيز الدبلوماسية الصحية واتخاذ القرار وتنظيم السياسات الصحية بين الدول الـ22 الأعضاء في منظمة الصحة العالمية لشرق البحر الأبيض المتوسط ​.

وأضاف: ستتم في هذا الاجتماع مناقشة واستعراض حوالي 30 قضية مشتركة، وفي هذا الاتجاه يشارك خبراء وزارة الصحة الإيرانية بفاعلية.

وأكد وزير الصحة الإيرانية: إ​ن الموضوعات الرئيسية لهذا الاجتماع مخصصة للسيطرة على الأمراض المعدية وغير المعدية لأن الأمراض المعدية لا تزال المشكلة الرئيسية في بعض البلدان المجاورة لنا.

وأعلن عين اللهي استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنقل خبراتها الناجحة في مجال مكافحة الأمراض والتقدم الصحي والطبي إلى الدول الأعضاء الأخرى في مكتب شرق المتوسط ​​لمنظمة الصحة العالمية.

وفي اليوم الأول من هذا الاجتماع ، التقى وزير الصحة الإيراني أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ووزير الصحة الباكستاني.