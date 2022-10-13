شاهد.. اكتشاف لوحة أثرية سورية نادرة في محافظة حمص

العالم - سوريا

وأوضحت أن الاكتشاف الأثري هو "عبارة عن لوحة فسيفساء من العصر الروماني لا يوجد لها مثيل في العالم".

وتحدثت مديرية الاثار عن ترميم بعض الأجزاء الصغيرة المتضررة منها والتي تعرّضت للتخريب سابقاً عندما حاولت الجماعات المسلحة استخراجها بغية تهريبها إلى الخارج.

وقال مدير التنقيب والدراسات الأثرية بالمديرية العامة للآثار والمتاحف همّام سعد إن "اللوحة التي يتجاوز عمرها 1600 عام "ليست الأقدم بين اللوحات السورية، ولكنها الأكثر اكتمالاً والأندر"، مضيفاً "ليس لدينا لوحة مشابهة".

وأوضح سعد أنّ "الجزء المكتشف حتى الآن بطول عشرين متراً وعرض ستة أمتار"، لافتاً إلى أنّ "ثمة أجزاء أخرى من اللوحة لم يكشف النقاب عنها بعد".

ويظهر في اللوحة جنود يحملون أسلحة ودروعاً، وهم في وضعية قتال كما لو أنهم في ساحة حرب. وتضم كذلك كتابات باليونانية. وشرح سعد أن "اللوحة عبارة عن مشهد نادر، تبدو فيه بوضوح تفاصيل قطع الفسيفساء، وأسماء ملوك اليونان الذين شاركوا في حرب طروادة".

وتزيّن الفسيفساء العديد من مواقع الآثار السورية، كالجامع الأموي في دمشق ومتحف معرة النعمان في إدلب (شمال غرب) وأرضيات وجداريات مختلفة في مدينة تدمر الأثرية (وسط).