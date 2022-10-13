مرسوم ملكي سعودي بترقية وتعيين 64 قاضيا

العالم- السعودية

ووفقا لمرسوم أصدره الملك سلمان ونشرته جريدة "عكاظ"، فإن ثمانية قضاة تم ترقيتهم إلى درجة رئيس محكمة استئناف، إضافة إلى ترقية قاضٍ إلى درجة رئيس محكمة / أ".

واشتمل المرسوم كذلك على ترقية "ثلاثة عشر قاضيًا إلى درجة وكيل محكمة/ أ، وثلاثة قضاة إلى درجة وكيل محكمة / ب، وتسعة قضاة إلى درجة قاضي / أ، وعشرة قضاة إلى درجة قاضي / ب، وثلاثة قضاة على درجة قاضي / ب، وأحد عشر قاضيًا إلى درجة قاضي / ج".

وفيما تضمن المرسوم تعيين ستة قضاة على درجة ملازم قضائي، أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري خالد بن محمد اليوسف، أن "هذا الأمر الملكي الكريم يأتي ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية وتحفيزهم لتطوير أدائه وسير العمل به".