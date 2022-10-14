شاهد.. رسالة رئيس الوزراء العراقي المكلف للعراقيين

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وفي كلمة له بعد تسلمه كتاب التكليف، أكد السوداني استعداده للتعاون مع جميع القوى الممثلة في مجلس النواب أو في الفضاء الوطني، وشدد على عدم السماح بالإقصاء والتهميش.

وأضاف أن الخلافات صدعت مؤسسات الدولة، وضيعت الكثير من الفرص على العراقيين في التنمية والبناء والإعمار.

وأعرب السوداني عن رغبته الجادة في فتح باب الحوار الحقيقي لبدء صفحة جديدة من العمل لخدمة الشعب العراقي.

وكان الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد كلّف الوزير السابق محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك بعد نحو عام من الشلل السياسي.