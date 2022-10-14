وفد سعودي في اليمن للتعرف عن احوال اسراهم

العالم-اليمن

وأضاف المرتضى، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "استقبلنا وفداً فنياً سعودياً، والهدف من زيارتهم هو الاطلاع على أحوال أسراهم التابعين لهم، الموجودين لدينا، وأيضاً مطابقة الأسماء في الواقع، والتأكد منها والتمهيد لإجراء عملية تبادل - إن شاء الله - في المستقبل القريب، وهو حسب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في مارس المنصرم عبر الأمم المتحدة".



وعبّر عن الأمل في أن تكون هذه الزيارات المتبادلة بوابة للوصول إلى حل شامل لهذا الملف الإنساني.



وأضاف المرتضى: "ودّعنا بالأمس فريقا فنيا من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى قام بزيارة إلى سجون السعودية للاطلاع على أحوال أسرانا الموجودين لديهم، وكذلك مباينة الأسماء ومطابقتها مع الواقع من داخل السجون، والاطلاع على أحوال الأسرى والاطمئنان عليهم، ونامل أن تكون هذه الزيارة بداية لإنفراجة كاملة في ملف الأسرى".



فيما قال رئيس الفريق السعودي الزائر سالم الحربي: "أشكركم -بإسمي ونيابتا عن زملائي- على حسن المعاملة مع أسرانا، ونشكركم على حسن الاستقبال والضيافة، وهذا غير مستغرب منكم فأنتم أهل الكرم، وزملاؤكم الذين وصلوا للمملكة هم إخواننا وأهلنا، ومكانهم فوق الرأس".