لبنان ينتظر موعد تبادل الوثائق بشأن الترسيم

العالم _ لبنان



مجيء هوكشتاين سيكون من اجل تبادل الوثائق الموقعة بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي، في مقر قيادة القوات الدولية (اليونيفيل) في الناقورة وإيداعها الإدارة الاميركية؛ تمهيداً لنقلها الى الامم المتحدة.

وتوقعت مصادر معنيّة لصحيفة الجمهوريّة، أن يساهم اتفاق الترسيم البحري في إيجاد بيئة حاضنة للتسوية الرئاسية المفترضة في لبنان.

وفيما يتعلق بموضوع الترسيم، أكّد رئيس مجلس النّواب نبيه بري، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أنّ النّص الأميركي المقترَح بشأن ترسيم الحدود البحرية اللّبنانية لا يستلزم نقاشًا في المجلس النّيابي، لأنّه ليس اتّفاقًا مع كيان "إسرائيل".